“Extremamente dedicada”: coreógrafo elogia evolução de Virginia Fonseca rumo à Sapucaí

Publicada em 26/11/2025 às 15h45
Determinada a fazer uma estreia marcante na Avenida, Virginia Fonseca segue firme na preparação para desfilar como rainha de bateria da Grande Rio. Depois de iniciar o processo com aulas de Luciene Santinha, a influenciadora agora está sob a orientação do coreógrafo Carlinhos Salgueiro, referência no carnaval carioca.
Segundo Carlinhos, o foco desta etapa é aprofundar técnica e identidade corporal. “Ela é extremamente disciplinada e dedicada. Estamos com aulas de duas horas trabalhando postura, braços e também o samba mais solto, para que ela encontre sua própria identidade e amplie o repertório para a avenida”, explicou.
Com 53 anos, Carlinhos começou ainda criança na Acadêmicos do Salgueiro, passou pela escolinha mirim e hoje é diretor da ala de passistas e coreógrafo da agremiação. Reconhecido no carnaval internacional, ele relembrou suas experiências: “Assim que acaba o Carnaval, viajo em turnês. Tive a felicidade de ser rei do Carnaval de Hollywood.”
O coreógrafo também comentou a parceria com uma rainha de bateria de outra escola, algo que não vê como problema. “A Grande Rio e a equipe da Virginia já tinham um processo bem definido. Optaram pelo meu trabalho para essa segunda etapa após o trabalho muito bem feito da Santinha. Sou grato ao meu presidente André Vaz pela autorização e ao presidente Jayder Soares pelo convite.”
Hospedada na mansão de Vini Jr. no Rio de Janeiro, Virginia participará do mini desfile da Grande Rio neste domingo (30), na Cidade do Samba, onde mostrará parte da evolução conquistada na preparação.
Virginia tem aula de samba com Carlinhos Salgueiro
Reprodução/Instagram#ODia pic.twitter.com/MRs2sfmo9V — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!