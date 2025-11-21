Expectativa para convenções e Janela Partidária de 2026, futuro de Confúcio entre reeleição e sucessão estadual, governador concorrerá ao Senado?

Publicada em 21/11/2025 às 11h44
Mudanças – O final de 2025 está chegando, assim como o início de 2026, ano eleitoral, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; três das duas vagas ao Senado nos Estados e Distrito Federal. Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Como estamos a menos de um ano das eleições gerais, que serão realizadas em outubro do próximo ano (primeiro turno dia 4) e as convenções partidárias para escolha dos candidatos no período de 20 de julho a 5 de agosto, quando serão escolhidos os candidatos aos cargos eletivos, majoritário e proporcional se aproximando a situação vai se afunilando. Só não teremos eleições a prefeito, vice e vereador, que foram realizadas em outubro de 2024, quando os reeleitos e eleitos assumindo em janeiro deste ano para um mandato de 4 anos, situação que poderá mudar com a reforma eleitoral, que prevê eleições de 5 em 5 anos sem direito à reeleição para os cargos de Presidente da República, governadores, prefeitos e seus vices. Senador também é considerado cargo majoritário. Deputados (federal e estadual) e vereadores são cargos proporcionais.
Mobilização – Também é importante destacar, que no período de 7 de março a 5 de abril do próximo ano teremos a Janela Partidária, que possibilita aos deputados mudarem de partido sem ter implicações legais, como a perda do mandato, por exemplo, porque ele perte4nce ao partido e não aos parlamentares. Em Rondônia há informações que vários mudarão de partido, como é o caso de Lúcio Mosquini, que está no terceiro mandato consecutivo e deixou recentemente a presidência regional do MDB, hoje ocupada pelo senador Confúcio Moura e, com certeza terá outro partido para concorrer a mais uma reeleição em busca do quarto mandato em outubro do próximo ano. Há possibilidades de uma pré-candidatura à sucessão estadual, mas como o futuro partido não foi definido, fica uma interrogação sobre seu futuro político.
Mobilização II – A informação não é da deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP, e nem de sua assessoria, mas comenta-se que ela deverá mudar de partido para disputar a uma das duas vagas ao Senado. O deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) que formata uma candidatura ao Senado em 2026 e também estaria disposto a optar por outro partido na busca de um cargo mais elevado na política. O deputado federal mais bem votado (85.596 votos) em 2022, Fernando Máximo (UB) trabalha uma candidatura a governador para o próximo ano, mas já negocia com dirigentes partidários de outros partidos. Poderá até mudar seus planos e concorrer ao Senado, mas em outro partido, onde teria maior espaço e poder de decisão, o que não ocorre no União Brasil, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, que trabalha uma candidatura ao Senado no próximo ano.
Confúcio/Rocha – Nos últimos dias o assunto mais comentado nos bastidores da política regional foi sobre o futuro de duas lideranças políticas do Estado, senador Confúcio Moura e o governador Marcos Rocha, que presidem o MDB e o UB em Rondônia. Sofre Confúcio é a opção de candidatura a governador ou a reeleição ao Senado em 2026. Já Rocha é de a possibilidade de permanecer no cargo até o final do mandato, em dezembro do próximo ano, ou renunciar seis meses antes das Eleições Gerais 2026 para concorrer ao Senado. Recentemente Rocha teve atrito com o vice, Sérgio Gonçalves (UB), que já declarou, que assumindo com a provável renúncia de Rocha é pré-candidato à reeleição. Ambos dizem, que a divergência foi de momento, já passou, que fumaram o Cachimbo da Paz, mas o vice, que participava ativamente da administração como secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), hoje é somente “vice”, ou seja, só atua administrativamente na ausência do titular, por exemplo, para tratamento de saúde ou viagem internacional por um certo período.
Confúcio/Rocha – Já Confúcio, político dos mais habilidosos, visionário, sempre com o sorriso estampado, mesmo em momentos difíceis estaria entre a reeleição e o Governo do Estado, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos, antes de ser prefeito de Ariquemes em mais de um mandato, deputado federal e agora senador. Ele participa sempre dos encontros regionais do movimento Caminhada Esperança, liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT. A mobilização conta com nove partidos liderados pelo PDT e em recente encontro no interior, Confúcio chegou a admitir que estaria formatando uma pré-candidatura a governador para 2026 e já teria até um vice, Airton, tio de Acir, ex vice-governador no primeiro mandato de Confúcio, e ex-deputado estadual. Como em política já dizia o ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que “Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”, as previsões sobre as Eleições 2026 devem ser prorrogadas.
Muita expectativa para o próximo ano, no que se refere à Prefeitura de Porto Velho. O prefeito Leo Moraes, que preside o Podemos em Rondônia teria admitido, publicamente, que promoverá mudanças significativas na sua equipe de governo +++ Os compromissos assumidos já estariam sendo cumpridos e, a partir do primeiro trimestre de 2026 os setores que não estão funcionando a contento terão novos titulares. E certamente os vereadores, que apoiam a administração municipal terão maior espaço junto ao prefeito Leo +++ É importante lembrar, que Leo Moraes se elegeu sem ter nenhum dos 23 deputados do seu grupo político, Como na administração pública somar é fundamental é muito justo e esperado que ocorra negociações, lógico, em favor da população, através de o Executivo municipal com os representantes do legislativo municipal +++ Assunto que quase sempre motiva comentários nos bastidores da política. A prefeita-reeleita de Ariquemes, Carla Redano (UB) será candidata a cargo eletivo em 2026? +++ Comenta-se que poderá firmar dobradinha com o marido, Alex Redano (Ariquemes-Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa (Ale) com ela numa candidatura a deputada federal +++ Pessoa muito ligada ao casal Redano (Alex-Carla) disse que há um plano político muito bem elaborado para as eleições do próximo ano. Mas não deu nenhuma dica do que poderia ser...
