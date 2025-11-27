Exemplo de Justiça do TJ-RO, Hidrovia do Madeira discutida na Câmara Federal, valetas perigosas provocam acidentes na Av. Imigrantes de Porto Velho

Publicada em 27/11/2025 às 14h00
Censura – O maior entrave para um jornalismo eficiente e comprometido com a verdade, a informação, a notícia nem sempre é aceita quando é crítica. O jornalista Nilton Salina, que já passou por emissoras de TV, jornais “Diário da Amazônia”, “Folha de Rondônia”, “Diário do Povo” e agora do blog “Entrelinhas” foi acionado judicialmente pelo ex-reitor da Universidade Estadual de Rondônia-Unir, José Juliano Cedaro, por danos morais alegando que publicação do profissional de comunicação teria sido ofensiva. A matéria abordava irregularidades atribuídas à gestão do ex-reitor. A Justiça de Rondônia entendeu, que a matéria se limitou ao exercício legítimo da crítica jornalista e que não caracterizou indícios de abuso ou imputação criminosa, que não caracterizou linguagem ofensiva, acusações diretas de crime, mas uma análise com base em informações públicas.
Censura – A Turma Recursal do TJ-RO confirmou a sentença, que a matéria questionada tem caráter jornalístico e relacionada a um gestor público, e que as figuras públicas estão sujeitas a maior escrutínio, e que o autor sendo uma figura pública, os limites da crítica jornalística são necessariamente mais amplos. É importante destacar, que o jornalista deve se limitar a informar, criticar, cobrar do ente público a execução de ações de interesse de a maioria da população. A imprensa continua sim, sendo “O Pilar da Democracia”, que o povo tem o direito de saber o que está ocorrendo e, para isso é necessário a liberdade de expressão, mas com responsabilidade, sem excessos, sem interesses pessoas, mas compromissado com a informação. A decisão do TJ-RO demonstrou que nem tudo está perdido, que a Justiça continua sendo representada por uma figura de olhos vendados, mas que eles estão bem abertos para que a Justiça seja feita. Felizmente nem tudo está perdido, nossa Justiça está vigilante e justa.
Hidrovia – Na terça-feira (2), a partir das 8h30 à Comissão de Infraestrutura da Câmara dos Deputados estará reunida para discutir a desestatização da Hidrovia do Madeira. A convocação é dos deputados federais de Rondônia, Sílvia Cristina (PP) e Thiago Flores (Republicanos). Desestatizar “é uma necessidade”, segundo o superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia-Fiero, Gilberto Baptista. “A carne é perecível, não pode depender de um modal logístico que sofra interrupção. Com a hidrovia, esse obstáculo deixaria de existir, sendo mais uma opção de escoamento das exportações diretamente pelo Madeira”, argumentou e alertou, que “a carne é perecível, não pode depender de um modal logístico que sofra interrupção. Com a hidrovia, esse obstáculo deixaria de existir, sendo mais uma opção de escoamento das exportações diretamente pelo Madeira”.
Do Madeira – “Estamos mobilizando entidades e instituições ligadas ao tema e a audiência pública será presencial e também com participações remotas, permitindo a ampliação dos debates e convidamos a toda a sociedade para esse momento de esclarecimento sobre a hidrovia do Madeira”, disse a deputada Sílvia Cristina. O Madeira é um rio navegável, mas não é uma hidrovia, mas falta muita coisa para que seja elevada à categoria de hidrovia. No processo de concessão é necessário que esteja garantida sinalização, batimetria, dragagem em canal navegável o ano todo e o derrocamento (retirada de pedras), canal de navegação, entre outros investimentos sem que seja afetado os custos de logística.
Valetas – A irresponsabilidade de servidores da Prefeitura de Porto Velho ou da Caerd (água e esgoto) em abrir uma valeta nas duas pistas da Avenida Imigrantes, às imediações do Detran-RO. As valas ficaram abertas na quarta-feira (26) e, somente à tarde colocaram tijolos e sinalização, mesmo assim, veículos altos têm que praticamente parar. Na quarta-feira uma mulher pilotando uma motocicleta se acidentou no local e sofreu ferimentos graves. No local também ocorreram vários acidentes, felizmente sem danos materiais elevados e felizmente sem vítimas com gravidade. É lamentável como se abrem valetas em uma via de enorme movimento, inclusive de veículos pesados, sem uma sinalização eficiente com alertas antecipados sobre a obra. Por que não realizar esse tipo de trabalho em um local de enorme movimentação em finais de semanas? É o fim da rosca...
Respigo
Na sexta-feira (28) será realizada na Câmara de Vereadores de Pimenta Bueno, a partir das 19h, audiência pública para analisar o serviço de água e esgoto da cidade. Os serviços são prestados pela empresa Águas de Pimenta e, será uma ótima oportunidade para a população se manifestar sobre a prestação de serviços +++ O prefeito-reeleito de Rolim de Moura, Aldo Júlio (UB), esteve na tarde de quarta-feira (26) no gabinete do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale). No contato com o parlamentar discutiu assuntos relacionados ao seu município e sobre distribuição de emendas parlamentares ao município +++ No bate-papo entre deputado e prefeito as Eleições Gerais 2026 também estiveram na pauta. Mendonça irá disputar a reeleição e Aldo, não confirmou, mas também não desmentiu sobre uma candidatura à Câmara Federal +++ Sucesso o churrasco onde foram abatidos 48 bois na passagem dos 48 anos. O prefeito Adailton Fúria (PSD) esteve no comando da festa que teve início às 18h e contou com a participação de a maioria da população do município +++ Triste ao extremo com a morte da Dona Petronila, Mãe do amigo-jornalista Roberto Kupê. Dona Petronila foi sepultada hoje (27) em Alagoas com a presença do filho Kupê e dos demais familiares em clima de muita emoção +++ Que Deus a tenha e proteja sua Família. Ao Kupê nossos sentimentos, pois Mãe é uma dádiva de Deus!!!
Comentários
