Ex-policial foragido e CAC são presos com armas após tentativa de homicídio

Publicada em 17/11/2025 às 09h15
O Ex-policial militar do estado do Acre, e foragido da justiça Everson A. S., 45, o CAC Evandro C. B., outras duas pessoas foram presas neste domingo (16), após uma tentativa de homicídio na Rua Severino Dias com Amazonas, bairro Cuniã em Porto Velho.
A prisão foi realizada pela guarnição Reforço 02, comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo cb Castro Aguiar e cb Cleidson do 5º Batalhão.
De acordo com o relato policial, Everson teria pago R$20 para um amigo levar ele de moto até sua residência, mas ele foi pilotando e deixou a mochila que carregava com o passageiro. Durante o percurso um carro modelo Onix se aproximou e um dos ocupantes fez dois disparos em direção dos ocupantes da moto que caíram do veículo.
Em seguida Evandro rendeu Everson que ficou caído na calçada, momento que a guarnição da PM chegou e fez a abordagem em ambos. Durante revista foi encontrada com o Evandro uma pistola calibre 9mm e dentro da mochila de Everson uma espingarda calibre 28.
Evandro recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma, já Everson por porte ilegal de arma e recaptura de foragido, uma ver que possui mandados de prisão por ofender integridade corporal, sequestro, falsa identidade, associação criminosa, estelionato e violência contra a criança ou adolescente, somando 18 anos, 11 meses e 9 dias de cadeia.
Everson é pai da adolescente de 15 anos que estava desaparecida, foi sequestrada e estuprada em uma chácara no km60 da BR-364 neste último sábado (15).
