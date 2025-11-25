GRANA A RODO

Ex-deputado faz recrutamento para o Avante e promete bancar campanhas: “Aqui tem dinheiro, aqui tem la plata”

Jair Montes diz que partido ainda precisa de quatro homens e quatro mulheres para completar a nominata de deputado estadual e afirma que a sigla terá estrutura financeira para os filiados