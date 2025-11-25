Ex-deputado faz recrutamento para o Avante e promete bancar campanhas: “Aqui tem dinheiro, aqui tem la plata”

Publicada em 25/11/2025 às 09h14
Porto Velho, RO — Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-deputado estadual e presidente do Avante em Rondônia, Jair Montes, detalhou o andamento da formação da nominata da sigla para as eleições de 2026 e afirmou que o partido oferecerá apoio financeiro direto aos futuros candidatos.
Logo no início da gravação, Montes cumprimenta os espectadores: “Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Rondônia, bom dia, Porto Velho, tudo bem?”. Ele se apresenta como dirigente estadual da legenda e reforça: “Aqui é o presidente estadual do Partido Avante, o partido que mais cresce no estado de Rondônia e no Brasil. Aqui é seu amigo Jair Montes”.
O ex-parlamentar agradece aos filiados e apoiadores: “Muito obrigado a todos vocês que já fazem parte do Avante. Muito obrigado de coração, você que confia em mim, homem de palavra”.
Ao tratar da nominata para deputado estadual, Montes afirma que o partido busca preencher vagas específicas. Segundo ele, o Avante “falta apenas quatro nomes de homens para poder fechar a nominata de deputado estadual e apenas quatro mulheres para fechar também as mulheres de deputado estadual e muito pouco para federal”.
Ele também declara que a sigla tem potencial para eleger candidatos com votações reduzidas. “O Avante, olha o que eu vou falar, é o único partido capaz de fazer deputado com 7, 8 mil votos. Se você tem 7 ou 8 mil votos, seu lugar é aqui no Avante”, disse.
Em seguida, reforça que o partido dará suporte financeiro: “E outra coisa, aqui tem dinheiro, aqui tem la plata, e aqui tem homem de palavra que cumpre seus compromissos”. Montes complementa afirmando que o interessado não precisará arcar com custos pessoais: “Você não precisa vender carro, moto, nada, bicicleta, nada. Ir no banco fazer empréstimo. O Avante vai bancar sua campanha. Vem pra cá, tá certo? E fale comigo”.
No encerramento, o presidente estadual faz referência ao período do ano e agradece novamente: “Nós estamos bem perto do Natal. Daqui a um mês é o Natal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e muito obrigado. Deus, muito obrigado por tudo”. Ele finaliza dizendo que o partido prevê eleger entre três e quatro deputados estaduais em 2026: “O Avante terá sim, deputado estadual. De três a quatro na Assembleia pro ano de 2026. Forte abraço.”
"Político gosta de duas coisas, dinheiro e mulher. Já que eu não posso oferecer mulher, tô dando dinheiro”
O Rondônia Dinâmica entrou em contato com Jair Montes para solicitar esclarecimentos sobre a proposta mencionada no vídeo inicial, especialmente a afirmação de que o partido “banca a campanha” de candidatos com pelo menos 7 mil votos. Durante a conversa, o dirigente reiterou a oferta e ampliou as explicações, afirmando que sua atuação é baseada, segundo ele, em transparência e cumprimento de compromissos.
Ao longo do diálogo, Montes brincou: “Infelizmente, o político gosta de duas coisas, dinheiro e mulher. Já que eu não posso oferecer mulher, tô dando dinheiro”. Ele afirmou que, segundo sua descrição, o partido cobriria integralmente os custos de campanha: “Aqui você não precisa vender carro, casa, moto. O partido banca sua campanha”.
O dirigente disse ainda que a única exigência para quem pretende disputar é estar juridicamente apto: “Você só precisa estar elegível, com todas as certidões que o TRE pede pra poder fazer o registro de candidatura”. Segundo Montes, ao receber recursos, o candidato utilizaria o montante na campanha, prestaria contas e não precisaria devolver valores: “Aqui você recebe o dinheiro, gasta o dinheiro em campanha, presta conta e não devolve mais, acabou”.
Ele também citou experiências de eleições anteriores, afirmando que, quando coordenou campanhas proporcionais, distribuiu recursos de acordo com pesquisas internas: “Todo mundo que foi candidato eu mandei dinheiro, de maneira transparente”.
Durante a conversa, Montes avaliou o cenário político e disse que o Avante, segundo sua projeção, deverá eleger três deputados estaduais em 2026, podendo chegar a quatro. Ele comentou ainda que trabalha de modo reservado na composição da chapa: “Eu tô trabalhando meio que sigiloso com todo mundo. Eu só vou poder divulgar minha lista depois do dia 4 de abril, que fecha tudo”.
O dirigente também citou nomes que, segundo ele, já compõem o time do partido, entre eles os vereadores Dr. Breno Mendes, Zé Paroca e também Dr. Luiz Ferrari e o professor Herbert Lins, no caso deste último para disputa federal. Durante a conversa, afirmou: “Pode colocar que o Avante vem muito forte. O Avante é muito forte”.
Montes acrescentou que todos os partidos recebem recursos públicos e que o site pode acompanhar a redistribuição interna: "Todos os partidos recebem o fundo. E pode falar que esse site vai acompanhar de perto essa redistribuição dos recursos públicos com os candidatos”.
