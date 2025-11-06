Ex-deputada federal na lista de postulantes a governador, Rocha estaria disposto a permanecer governador, Sílvia Cristina marca presença Outubro Rosa

Publicada em 06/11/2025 às 14h00
Passa – Boa parte dos leitores ficará questionando sobre a veracidade de informação, porque poderia ser especulação. Mas não é. A fonte garante –e pediu para ser cobrada no futuro, caso não seja confirmada– que realmente é uma decisão já consolidada, que só náo se tornará pública imediatamente, para não atrapalhar o futuro político de muitas pessoas envolvidas no processo eleitoral do próximo ano, quando teremos eleições de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Menos eleições a prefeito e vereador, que ocorreu em 2024 com mandato prevalecendo até o final de 2028, caso não tenhamos mudanças na legislação eleitoral. Mas a notícia se refere ao processo político-eleitoral de outubro do próximo ano.
Régua – A informação é que o governador Marcos Rocha, que preside o União Brasil no Estado e está no segundo mandato consecutivo não irá disputar uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes estaduais do MDB e PL, respectivamente em 2026. Caso a informação seja confirmada, muda todo o quadro político sucessório em Rondônia. Rocha permanecerá governador até o final do mandato (dezembro de 2026) e com isso inviabiliza as pré-candidaturas da esposa, Luana, que é secretária de Estado de Ação Social, que estava se preparando para concorrer à Câmara Federal, e do irmão, Sandro Rocha), diretor-geral do Detran-RO também não poderá concorrer a deputado estadual, como estava planejando, ambos devido ao grau de parentesco.
Futuro – Apesar de abrir mão de disputar cargos eletivos nas Eleições Gerais de 2026, o grupo liderado por Rocha não ficará fora d apolítica. A parceria com o deputado federal Maurício Carvalho, será mantida. Além de Maurício indicar aliados para ocupar cargos importantes na estrutura de governo, como o DER, por exemplo, o compromisso político será mantido. O pai de Maurício é o ex vice-governador, ex-deputado federal, ex-vereador em Porto Velho e presidente regional do Republicanos. A irmã do deputado Maurício, que já foi vice-prefeito de Porto Velho, é Mariana Carvalho, ex-vereadora na capital e ex-deputada federal. Foi derrotada no segundo turno à Prefeitura de Porto Velho, após vencer o primeiro turno com mais de 44% dos votos válidos nas eleições de 2024, por Leo Moraes (Podemos). E a informação mais importante sobre a pareceria: Mariana seria o nome para disputar a sucessão estadual com apoio do governador Marcos Rocha e equipe.
Futuro II – Não há dúvida, que uma composição entre União Brasil-Republicanos e outros partidos de centro-direita poderá ser o diferencial nas eleições de outubro de 2026. Mariana tem sim, condições de se eleger na sucessão estadual, desde que consiga um vice de peso político-eleitoral com certeza terá condições de disputar o Governo do Estado com muitas chances de sucesso. Mariana foi candidata ao Senado em 2022 e não se elegeu, porque Jaime Bagattoli (PL) com a força do bolsonarismo, na época, no Estado, venceu com uma diferença inferior a 4% dos votos válidos. Em 2024 perdeu no segundo turno a Prefeitura de Porto Velho, para Leo Moraes (Podemos), após vencer o 1º turno com mais de 44% dos votos válidos. Mariana poderá ser a “bola da vez” nas eleições gerais de 2026. A informação é recente e assunto emergente nos bastidores da política estadual. Quem viver verá...
Rosa – A deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP participou de entrevistas, PodCast, exposições fotográficas e outras ações relacionadas ao Outubro Rosa, e encerrou os trabalhos relacionados ao mês comemorativo com palestra no auditório do Ifro Zona Norte em Porto Velho. Durante o mês, Sílvia Cristina marcou presença em palestras relacionadas ao tema em faculdades, institutos federais (Ifro), câmaras municipais. Mais de 4 mil pessoas participaram das palestras na capital e no interior do Estado, além de outros eventos relacionados ao tema. “Foi um mês intenso, de muito trabalho, de muita conversa com mulheres, alertando para a necessidade da prevenção, que salva vidas. Hoje, temos uma estrutura melhor para que as mulheres façam os preventivos. Temos o Hospital de Amor na capital, os Centros em Vilhena e Ji-Paraná e duas carretas do amor. Mesmo assim, precisamos reforçar em outubro e nos demais meses do ano, que os exames preventivos são indispensáveis”, argumentou a deputada.
Respigo
O PL terá dois nomes de comprovada força eleitoral (bons de votos) para disputar as oito vagas da Câmara Federal. Estão se preparando para assinar ficha de filiação ao partido os deputados estaduais Ismael Crispin (sem partido) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) +++ Crispin somou 23.417 votos nas eleições a deputado estadual de 2022 e foi o terceiro mais bem votado do Estado. Já Ezequiel ficou com a quinta colocação somando 20.895 votos +++ Ainda dependendo de elegibilidade, o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Kaká Mendonça também está na lista de nomes à Câmara Federal pelo PL +++ O ex-deputado federal e ex-secretário de Agricultura de Porto Velho, Luiz Cláudio é o novo presidente da Emater-RO. Além de ótimo político é um profundo conhecer da agricultura e da pecuária do Estado +++ Na noite de quarta-feira (5) o Flamengo empatou (2x2) com o São Paulo jogando na Vila Belmiro, em Santos. Com o ponto conseguido o Flamengo soma o mesmo número de pontos (65) do Palmeiras, primeiro colocado no Brasileirão +++ Hoje (6) o Palmeiras joga contra o Santos, à noite, no Allianz Park em São Paulo. O time santista tem a seu favor o apoio da maior torcida do Brasil, a do Flamengo, que querem um tropeço do Verdão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!