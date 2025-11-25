Ex de Dado Dolabella pede desculpas e descreve agressões: “Meu erro foi acreditar que as pessoas mudam”

Publicada em 25/11/2025 às 11h03
A modelo Marcela Tomaszewski publicou nesta segunda-feira (24) um vídeo em que detalha, pela primeira vez, episódios de agressão que afirma ter sofrido durante o relacionamento com Dado Dolabella. A gravação marca a primeira vez em que ela relata publicamente o que viveu e explica por que, no passado, negou as violências.
No desabafo, Marcela contou que manteve o silêncio por medo, vergonha e por acreditar que ainda poderia proteger o ator. Ela lembrou que, no rompimento, chegou a afirmar que nada havia ocorrido, mas que não conseguiu mais sustentar a versão. Segundo a modelo, ela enfrentou mais de um episódio de agressão e se arrepende de não ter denunciado já na primeira ocorrência. “Eu deveria ter feito isso desde a primeira vez que fui à delegacia”, afirmou.
Marcela relatou também as dificuldades enfrentadas para conseguir registrar a denúncia. Disse que tentou obter medida protetiva antes de viajar, mas teve o pedido negado por falta de provas naquele momento. De acordo com a modelo, seu depoimento oficial durou cerca de seis horas e incluiu imagens, documentos e exame de corpo de delito. “Não foi uma agressão, foram várias. Um mês depois, meu dedo ainda não tem o movimento completo”, contou.
No trecho mais emocionado, ela lamentou ter tentado proteger o ex-namorado e criticou a postura dele após o fim do relacionamento. Marcela disse que foi retratada como “maluca” e “errada”, mesmo após ter tentado evitar exposição pública. “Meu erro foi acreditar que as pessoas mudam. Talvez mudem, mas não na minha vez”, afirmou.
Ao final, a modelo pediu desculpas aos familiares e amigos por ter escondido a situação e fez um apelo para que outras mulheres não normalizem situações de violência. “Na primeira tentativa de agressão, saiam. Não esperem sentir na pele para denunciar”, disse, emocionada.
