Ex de Dado Dolabella descreve alívio e desgaste após prestar depoimento no Rio

A modelo Marcela Tomaszewski voltou à Delegacia do Leblon, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17), para relatar às autoridades que foi agredida por Dado Dolabella durante o relacionamento de dois meses. Ao deixar o local, ela comentou que a ida à polícia marcou o início de um processo de entendimento do que viveu.
Em conversa com o Splash (UOL), Marcela disse que o depoimento trouxe sentimentos mistos: “Foi cansativo, mas esclarecedor. Agora, quando eu chegar em casa, acho que vou conseguir entender tudo o que aconteceu nesses dois meses e seguir a minha vida.” Ela afirmou esperar que o ator “pense nas consequências do que faz”, embora não deseje mal a ele.
A modelo revisou a versão inicial, quando havia negado agressões, e explicou que decidiu denunciar por perceber que estava presa em um ciclo abusivo. “Fui manipulada. Eu estava em uma bolha”, afirmou.
No mesmo dia, Dado Dolabella também compareceu à delegacia. Segundo sua advogada, Mara Damasceno, o ator foi ao local por iniciativa própria para registrar uma queixa contra Marcela. A defesa diz que não há denúncia formal feita por ela e que as acusações até agora ocorreram apenas em entrevistas e publicações online.
Nos últimos dias, Marcela mostrou imagens de manchas de sangue e de um quarto com cacos de vidro, dizendo que tudo seria resultado de uma briga com o ator. Dolabella nega e afirmou, em vídeos gravados ao lado da advogada, que a modelo teria se ferido sozinha ao quebrar um copo.
