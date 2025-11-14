“Eu desmoronei”: Lady Gaga detalha crise que impediu show no Brasil

Publicada em 14/11/2025 às 10h30
A apresentação histórica de Lady Gaga em Copacabana, em maio deste ano, marcou a reconciliação da cantora com o público brasileiro após um episódio que traumatizou fãs em 2017 — quando sua participação no Rock in Rio foi cancelada de última hora.
Na época, o comunicado oficial atribuía o cancelamento a uma severa crise de dores musculares causadas pela fibromialgia. Além do show no Rio, outras nove apresentações foram interrompidas. Em meio à comoção, Gaga chegou a publicar no X (antigo Twitter): “Brazil, I'm devastated”.
Oito anos depois, em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone, divulgada na quarta-feira (13), Gaga contou pela primeira vez o verdadeiro motivo da decisão. Segundo a artista, ela sofreu um surto psicótico durante a turnê “Joanne” e precisou ser internada para atendimento psiquiátrico.
A cantora relatou que não tinha condições emocionais de subir ao palco naquele período. “Eu desmoronei completamente. Foi muito assustador”, disse ao relembrar o episódio que a levou a cancelar a turnê e fazer uma pausa total no trabalho.
Gaga também revelou que gravou o filme Nasce Uma Estrela — que lhe rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar — enquanto tomava lítio, medicamento usado no tratamento de transtornos como depressão grave e bipolaridade.
Hoje, ela afirma viver uma fase de estabilidade e saúde, celebrando também o sucesso do álbum Mayhem, indicado a sete categorias do Grammy. “Foram muitos meses recuperando tudo o que perdi”, afirmou.
