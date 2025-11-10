Estudante de Porto Velho conquista medalha de prata em sua primeira participação no Joer

Publicada em 10/11/2025 às 10h05
O estudante João Rodrigues, de 13 anos, da escola Tancredo Neves, de Porto Velho, conquistou medalha de prata na modalidade de arremesso de peso em sua estreia nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), nesta quinta-feira (6) representando sua unidade na Fase Estadual Infantil, realizada em Cacoal. A conquista marcou a primeira participação do jovem atleta na competição, que reúne estudantes de todas as regiões do estado.
Em clima de celebração, atletas se reuniram no Centro de Convivência para comemorar a conquista, reconhecendo o esforço e a dedicação do atleta durante os treinos e nas disputas que o levaram ao pódio estadual. O atleta destacou a emoção de alcançar a marca de 10 metros e 82 centímetros: “Foi muito boa a experiência. Minha meta é ficar que nem o Darlan Romani, que é uma grande inspiração pra mim. Dedico essa medalha à minha mãe, que sempre apoiou eu e meu irmão nessa jornada.”
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que “cada medalha representa o compromisso e o talento dos jovens, que encontram no esporte um caminho de superação e cidadania. O governo do estado tem orgulho de apoiar e incentivar iniciativas que transformam vidas e revelam talentos em todo o estado.”
Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, o Joer é mais do que uma competição: é uma oportunidade de aprendizado, convivência e valorização do esporte escolar. “Cada estudante que participa leva consigo uma experiência única e inspiradora,” pontuou.
Para o chefe de delegaçao e gerente de Educação Física, Esporte, Arte e Cultura Escolar da Superintendência Regional de Educação (Super) de Porto Velho, Gilmar Jesus Bertol, o esporte desempenha um papel fundamental no contexto educacional, pois desenvolve diversas habilidades nos estudantes e proporciona valiosas vivências e interações entre os alunos, contribuindo assim para a formação do cidadão. “Adicionalmente, é importante ressaltar a função essencial do professor de Educação Física, cuja atuação é indispensável para a viabilização de tudo isso”, ressaltou.
INTEGRAÇÃO
O Joer é promovido pelo governo de Rondônia e tem como objetivo fomentar o esporte escolar, promovendo a integração entre estudantes e contribuindo para o desenvolvimento físico, social e educacional dos participantes em todo o estado. Com caráter pedagógico, o evento reforça o papel da escola como espaço de formação integral, valorizando o respeito, a disciplina, a cooperação e o protagonismo estudantil como pilares da educação pública rondoniense.
