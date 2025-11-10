Estudante de Guajará-Mirim, é tricampeã de ciclismo nos Jogos Escolares de Rondônia

Publicada em 10/11/2025 às 09h08
A estudante-atleta Alicia de Paula Martins, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar X (CTPM X) de Guajará-Mirim, conquistou nesta sexta-feira (7) o tricampeonato da modalidade de ciclismo nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) – Fase Estadual Infantil, realizados em Cacoal. A atleta foi campeã nas provas de Contrarrelógio, Por Pontos e Resistência, garantindo também o título de tricampeã geral da modalidade no feminino.
Treinada pelo técnico e pai, Fredson Martins, Alicia vem acumulando conquistas desde 2023, mantendo uma trajetória marcada pela disciplina e pelo compromisso com o esporte. Em outubro deste ano, ela também se destacou nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em Uberlândia (MG), conquistando duas medalhas de bronze na série Ouro, nas provas de Contrarrelógio Individual e Resistência, consolidando-se entre os principais talentos do ciclismo escolar brasileiro.
O técnico Fredson Martins destacou que é motivo de orgulho ver o crescimento da Alicia no esporte e na vida. “Cada conquista é fruto de trabalho, dedicação e amor. O Joer tem sido fundamental para formar atletas e cidadãos, mostrando que o esporte é também uma poderosa ferramenta pedagógica.”
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o desempenho da atleta e de todos os participantes reflete o compromisso do governo do estado em fortalecer o esporte escolar como instrumento de inclusão, desenvolvimento e transformação social.
Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, os Jogos Escolares de Rondônia reforçam o caráter pedagógico do esporte, que estimula a cooperação, o respeito e o protagonismo estudantil, valores essenciais à formação integral dos alunos.
INTEGRAÇÃO
A Fase Infantil do Joer reúne 1.547 pessoas entre estudantes-atletas, oficiais, técnicos e equipe do Comitê Central Organizador. Promovido pelo governo do estado, por meio da Seduc, o evento consolida-se como uma das maiores ações pedagógicas e de integração da juventude rondoniense, valorizando o esporte como expressão de aprendizado, convivência e cidadania.
