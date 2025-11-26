'Estão tentando impedir minha chegada ao Palácio', diz Hildon Chaves

Publicada em 26/11/2025 às 16h12
Porto Velho, RO – O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), declarou que setores da política estadual têm demonstrado resistência à possibilidade de sua chegada ao Palácio Rio Madeira. As afirmações foram feitas em publicação divulgada por ele e em trecho de fala em que detalha percepções sobre o cenário político.
Na postagem, Chaves afirmou que “estão tentando impedir” sua entrada na sede do Executivo estadual e que tem ouvido comentários de que “o Hildon está sem grupo” ou de que “não me querem no Palácio de Governo”. Ele escreveu que, em sua avaliação, essa movimentação estaria relacionada ao modo como administrou Porto Velho durante seus dois mandatos. No texto, registrou: “Foram 8 anos de trabalho sério, sem escândalos, sem secretários envolvidos em mal feitos e com resultados concretos para Porto Velho. Talvez seja exatamente isso que incomoda”.
Em gravação, o ex-prefeito detalhou o que descreveu como um ambiente contrário à sua presença no governo estadual. “Eu sinto, eu tenho o sentimento de que, de uma forma geral, o meio político tradicional não nos quer no Palácio de Madeira”, afirmou. Em seguida, reforçou: “Eu sinto isso”.
Chaves relatou que comentários sobre sua posição política têm circulado entre interlocutores. “O próprio meio político fala, ah, mas o Hildon tá sem grupo, etc e tal. Você já deve ter ouvido falar isso”, disse. Ele também acrescentou que, em sua percepção, “essas pessoas não me querem lá no Palácio de Madeira”.
Ao explicar o motivo desse cenário, apresentou sua hipótese. “Eu imagino apenas. Pela administração proba, honesta, sem escândalos, etc.”, declarou, mencionando elementos de sua gestão municipal. Segundo ele, “até hoje, nós não temos secretários sendo responsabilizados por malfeitos”. Na sequência, afirmou: “O prefeito não responde absolutamente nada. Talvez seja por isso”.
