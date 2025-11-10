“Está contratado!”: Ronaldo Fenômeno brinca no Teleton e ganha convite ao vivo no SBT

Publicada em 10/11/2025 às 10h28
O encerramento do Teleton 2025, exibido na madrugada de domingo (9), rendeu um dos momentos mais divertidos da atração. Em tom de brincadeira, Ronaldo Fenômeno pediu um emprego no SBT durante conversa com Galvão Bueno, arrancando risadas do público e dos apresentadores.
“Depois dessa doação do Pato, eu estou sem emprego e queria comentar no SBT... Ele doou R$ 1 milhão”, disse Ronaldo, provocando gargalhadas no estúdio. Galvão respondeu no mesmo clima: “Agora chegou onde eu queria... Vai ser a primeira vez que alguém vai receber uma proposta ao vivo”.
A presidente do SBT, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, entrou no palco e respondeu prontamente: “Está contratado! Bem-vindo ao SBT!”.
Surpreso e sorridente, Ronaldo agradeceu o gesto: “Vocês são uma família pra mim. Era só uma brincadeira com o Pato, mas o que vocês precisarem, estarei sempre à disposição”.
Galvão encerrou o momento reforçando o convite: “Era brincadeira, mas deixou de ser. Não sei se ele vai estar em todos os jogos com o Pato e comigo, mas em algum momento estará”.
A 28ª edição do Teleton terminou em clima de comemoração, com a AACD superando a meta de arrecadação: foram R$ 37,2 milhões arrecadados em mais de 27 horas de transmissão, destinados ao atendimento de pessoas com deficiência física em todo o país.
