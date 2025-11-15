“Esse safado me deve”, diz camareira que ainda não recebeu indenização de Dado Dolabella

Publicada em 15/11/2025 às 10h07
Aos 74 anos, a camareira agredida por Dado Dolabella em 2009 voltou a cobrar uma indenização que, segundo ela, jamais foi paga. A idosa afirma que, embora a Justiça tenha determinado o valor há mais de uma década — hoje atualizado para cerca de R$ 180 mil — nada chegou às suas mãos.
“Esse safado me deve há 12 anos, já perdi as minhas esperanças”, disse. Ela relembrou que, mesmo após o ator ter faturado alto em reality show, o pagamento nunca foi feito. “Já ganhou R$ 1 milhão em reality show e não teve coragem de me pagar [...] Será que vou morrer e não vou receber o que é meu de direito?”, desabafou.
O episódio ocorreu no mesmo dia em que Luana Piovani também foi agredida. A camareira contou que, ao tentar ajudar a atriz depois de um tapa no rosto, acabou empurrada e sofreu fraturas graves nas mãos — uma delas, segundo relata, “permanece inutilizada até hoje”.
Impossibilitada de trabalhar por meses, ela afirma que só conseguiu se manter graças à ajuda de Luana. “Se não fosse a Luana ter me ajudado com fisioterapias, hospital e dinheiro, não sei o que seria de mim”, declarou.
Mesmo com decisões judiciais que reconheceram o dano, a indenização nunca foi quitada, o que revolta a idosa. “Como pode a Justiça não ir atrás pra ele me pagar? Vivo uma vida simples e tendo esse dinheiro pra receber. É uma vergonha!”, afirmou.
Procurado pelo Domingo Espetacular, Dado Dolabella disse não ter condições de pagar. “Eu não vou pagar. Como que vou pagar se eu não tenho dinheiro?”, declarou.
