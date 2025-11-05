Esposa de Justus critica julgamentos sobre Virginia e Vini Jr.: “Pobreza espiritual”

Publicada em 05/11/2025 às 15h09
A influenciadora Ana Paula Siebert, esposa do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais na noite de terça-feira (4) para responder perguntas enviadas por seguidores. Ao ser questionada sobre o casal Virginia Fonseca e Vini Jr., a socialite preferiu não opinar diretamente, mas aproveitou o tema para fazer uma reflexão sobre o comportamento das pessoas nas redes.
“Não tenho que achar nada sobre eles. Nem eu, nem ninguém. O que desejo, de coração, é que sejam muito felizes”, afirmou. Em seguida, criticou o excesso de julgamentos: “Ver tanta gente opinando, julgando e projetando sobre a vida alheia só me faz perceber o quanto anda grande a pobreza espiritual do mundo.”
Ana Paula continuou o desabafo dizendo que as pessoas “se acostumaram a achar demais da vida dos outros e a cuidar de menos da própria”. Para ela, amadurecer também significa saber observar sem emitir julgamentos públicos. “Evoluir também é entender que cada um está vivendo o que precisa viver e que cabe a nós observar — quando é exposto — e guardar nossa opinião. Ou, no máximo, dividir em um círculo muito íntimo. Jamais publicamente”, concluiu.
