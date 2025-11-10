Espigão vence e chega a final do Rondoniense Sub-15 diante do Gazin Porto Velho

Publicada em 10/11/2025 às 09h25
Guaporé e Espigão entraram no gramada do Cassolão e o time da casa abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo Resenha bateu de longe de cobertura surpreendendo o goleiro do Espigão.
O Espigão criou boas chances de empate e o Guaporé também teve oportunidades de ampliar, mas o primeiro tempo terminou mesmo com 1 a 0 para o time da casa. Na segunda etapa o Espigão foi quem surpreendeu num contra ataque aos 7 minutos, Luís recebeu livre na área com tranquilida empatou a partida. O gol da virada veio em seguida numa cobrança de escanteio aos 11 minutos, de novo com Luís Otávio que aproveitou pra empurrar para o fundo do gol. Virada do Espigão 2 a 1 no Cassolão.
O Guaporé não senti a virada e chegou ao empate aos 13 minutos numa cobrança de falta de dois toques dentro da área Patazin recebeu a bateu forte deixando tudo igual no Cassolão. Mas aos 36 minutos o Espigão marcou o terceiro para o Espigão e de novo com ele, o artilheiro Luis Otávio marcando pela terceira vez. O Guaporé tentou, insistiu mandou bola na trave, mas não teve jeito. Final no Cassolão Guaporé 2 Espigão 3.
Agora o Espigão chega a final e enfrenta o Gazin Porto Velho na disputa do título do Rondoniense Sub-15.
