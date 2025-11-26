Escola Euzébio de Queiroz recebe climatização completa após investimento do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 26/11/2025 às 08h10
Diretor Adauto da Silva recebeu o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida / Secom ALE/RO)
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Euzébio de Queiroz recebeu climatização completa em todas as salas de aula. Os novos aparelhos de ar-condicionado foram instalados graças a um investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo a uma solicitação do vereador Izaias Jovino (União Brasil) no município de Alto Alegre dos Parecis.
A iniciativa chegou em um momento de necessidade, já que Alto Alegre dos Parecis é uma região conhecida pelas altas temperaturas durante boa parte do ano. A climatização das salas de aula garante mais conforto térmico para estudantes e professores, contribuindo diretamente para a melhoria do aprendizado.
Ezequiel Neiva garantiu investimento para a aquisição de ar-condicionado para todas as salas (Foto: Alexandre Almeida / Secom ALE/RO)
“Este foi um pedido para atender com ar-condicionado todas as salas de aula, climatizando todas as salas para melhorar as condições de aprendizagem dos nossos alunos e facilitando a transmissão do conhecimento pelos professores”, destacou o deputado estadual Ezequiel Neiva.
O diretor da escola, Adauto da Silva, valorizou o trabalho desempenhado pelo parlamentar. “Agora melhorou bastante com as salas climatizadas, pois a qualidade no ensino melhorou muito. Quero agradecer o deputado Ezequiel Neiva por ter atendido o vereador Izaias, que sempre tem se prontificado a trabalhar pela educação. Em breve, a Escola Euzébio de Queiroz terá mais melhorias e já agradeço por tudo que foi feito”, afirmou.
O vereador Izaias Jovino celebrou mais um investimento em uma escola municipal. “Quero agradecer o nosso deputado Ezequiel Neiva por atender essa demanda da educação. Ele é quem mais investe na educação com investimento em todas as escolas do município. Os professores estão felizes e assim está valorizando o trabalho dos educadores do nosso município”, disse.
O suplente de deputado federal Wiveslando (União Brasil) também destacou a atuação do parlamentar. “Nosso deputado Ezequiel Neiva tem se mostrado muito preocupado com a educação e a prova disso é mais um investimento em uma escola de Alto Alegre dos Parecis, fortalecendo a educação local”, ressaltou.
Com a instalação dos novos equipamentos, a Escola Euzébio de Queiroz dá mais um passo importante na melhoria do ambiente escolar e no fortalecimento da educação municipal. “Este é um trabalho realizado em parceria com o nosso governador, coronel Marcos Rocha, e com o prefeito Dena, para garantir mais comodidade e melhores condições aos usuários da unidade educacional”, finalizou.
