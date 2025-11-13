“Era um corpo que não impunha respeito”: MC Daniel nega uso de anabolizantes e mostra evolução física

Publicada em 13/11/2025 às 11h28
MC Daniel, 27, surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (12) ao divulgar imagens de sua evolução física e comentar sobre especulações envolvendo o uso de anabolizantes. O cantor, que acumula mais de 19,3 milhões de seguidores no Instagram, negou qualquer uso de testosterona e afirmou que o ganho muscular ocorreu de forma natural, com treinos e alimentação adequada.
O funkeiro explicou que o assunto sempre o incomodou e revelou inseguranças que carregava sobre sua aparência.
Segundo ele, por muitos anos acreditou que tinha um visual juvenil demais para sua idade:
“Na minha cabeça, era um corpo que não impunha respeito, sabe?”
MC Daniel contou que se questionava se, ao se tornar pai ou assumir outras responsabilidades, seria visto como alguém pouco confiável por aparentar ser mais jovem. O artista, ex-namorado de Mel Maia, destacou que a mudança no físico ajudou a fortalecer sua autoestima.
Ao falar sobre a transformação, reforçou a importância da rotina de treinos aliada a uma alimentação equilibrada:
“O corpo de cada um tem seu tempo. O seu produz testosterona naturalmente, então você não precisa usar anabolizantes ou fazer o que os outros dizem que é certo.”
Para ele, dedicação e consistência são o que realmente trazem resultados. MC Daniel é pai de Rás, fruto de sua antiga relação com a influenciadora Lorena Maria.
