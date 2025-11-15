EDITORIAL

Entre o higienismo e a legalidade: Léo Moraes pode ter problemas com a Justiça se embarcar no projeto de “extradição de pobres” apresentado por Sofia Andrade

Após repercussão negativa, a vereadora do PL suaviza o discurso sobre “retorno à terra de origem”, mas mantém a lógica de expulsão; prefeito de Porto Velho é pressionado a definir se seguirá a pauta que já motivou investigações do MPF