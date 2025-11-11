Entre fé e polêmicas, novo podcast revela bastidores da vida de Andressa Urach

Publicada em 11/11/2025 às 11h33
Andressa Urach volta ao centro das atenções com o lançamento do podcast documental “Urach: Fama, Fé e Fúria”, que estreia nesta quinta-feira (13). Produzido por Ramón Raquelly em parceria com a Grio Podcasts, o projeto promete retratar a trajetória da influenciadora sob uma nova perspectiva — entre a fama, as transformações espirituais e os recomeços. As informações são do portal Leo Dias.
Com quatro episódios, o documentário sonoro começa com uma viagem ao Rio Grande do Sul, estado natal de Andressa. Lá, o produtor revisita lugares marcantes do início de sua carreira, como a boate Gruta Azul, em Porto Alegre. “Quis mostrar a Andressa como a Ímola, seu nome artístico no início da carreira — a mulher que caiu, se reergueu e aprendeu a transformar tudo em história”, explicou Raquelly.
Durante as gravações, uma pesquisa de rua movimentou o debate entre os gaúchos: “Quem é a maior estrela do Rio Grande do Sul — Xuxa, Gisele Bündchen ou Andressa Urach?”. As respostas dividiram opiniões. Alguns a definiram como “a maior subcelebridade do estado”, enquanto outros exaltaram seu carisma e capacidade de se reinventar. “A Andressa é a nossa estrela dos pampas! Ela é popular, próxima do povo e sempre dá um jeito de voltar aos holofotes”, disse um dos entrevistados.
O podcast também reúne depoimentos de figuras conhecidas, como Gominho — que chamou Andressa de “kamikaze do entretenimento” — e Blogueirinha, que afirmou ter tido uma conversa “ainda mais intensa” com ela do que com Marília Mendonça.
A especialista Lorena Mochel oferece uma análise mais profunda sobre a relação da ex-modelo com a fé e a fama. “Ela representa uma espécie de igreja inclusiva”, observou.
Ao longo dos episódios, “Urach: Fama, Fé e Fúria” mostra como Andressa transformou sua trajetória de altos e baixos em um espetáculo contínuo, mantendo-se como uma das figuras mais comentadas da cultura pop brasileira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!