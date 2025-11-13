“Encosto” e “Aborto”: Luana Piovani ataca Suzane von Richthofen após repercussão de série

Publicada em 13/11/2025 às 11h37
Luana Piovani voltou a criticar duramente Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002. A atriz reagiu à nova onda de interesse pelo caso após a estreia de “Tremembé”, série do Prime Video em que Marina Ruy Barbosa interpreta a ex-detenta.
Nos stories publicados nesta quarta-feira (12/11), Luana manifestou indignação ao ver um vídeo sobre a rotina atual de Suzane, que cumpre pena em regime aberto desde 2023.
“Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros. Fico pensando o que esse aborto vai dizer pro filho sobre os avós”, escreveu a atriz, sem poupar críticas.
A repercussão da série reacendeu debates sobre a vida de Suzane após deixar o presídio de Tremembé, em São Paulo. Desde fevereiro de 2023, ela cursa direito na Universidade São Francisco (USF), em Bragança Paulista. Ela também retomou as redes sociais para vender produtos artesanais, como chinelos que podem chegar a R$ 150, e já reúne mais de 100 mil seguidores.
Desde o casamento com o médico Felipe Zecchini Muniz, Suzane adotou o nome Suzane Louise Magnani Muniz, deixando de usar o sobrenome Richthofen. Em postagem recente, ela agradeceu o aumento das vendas e disse cuidar pessoalmente do atendimento aos clientes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!