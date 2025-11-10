Encontro celebra o esporte e transforma vidas de jovens em Porto Velho

Publicada em 10/11/2025 às 11h50
O ginásio do bairro Esperança da Comunidade foi palco, no sábado (8), da 5ª edição da Ação Encontro de Campeões, uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). A atividade reuniu cerca de 100 jovens atletas, com idades entre 9 e 17 anos, em um dia de confraternização, aprendizado e espírito esportivo.
O evento faz parte do Projeto Construindo Campeões, que tem transformado a rotina de crianças e adolescentes por meio do esporte. Mais do que competição, o encontro é uma celebração da amizade, da superação e do trabalho em equipe.
Neste ano, o futsal foi a modalidade escolhida, com jogos entre as equipes dos professores Zenildo (turma da manhã) e Tiago (turma da tarde), em cinco categorias: sub-9, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-17. Todos os participantes receberam medalhas e lanche, em um clima de incentivo e reconhecimento ao esforço de cada atleta.
HISTÓRIAS QUE INSPIRAM
Entre os participantes, o pequeno Yan Lucas, de 10 anos, morador do bairro Teixeirão e aluno do professor Zenildo, sonha alto. “É muito legal. Eu posso ter um futuro muito bom para dar muito dinheiro para os meus pais, para eles conseguirem uma casa nova, um carro novo, e para que eles me ajudem assim também em uma carreira de jogador profissional”, disse o menino, com um sorriso de quem já enxerga o esporte como caminho para a realização dos sonhos.
Outro destaque é Carlos Daniel, de 12 anos, aluno do professor Tiago e morador do bairro Esperança da Comunidade. Ele conta que o futsal mudou sua rotina e o ajudou a crescer como pessoa. “É muito legal, por conta que proporciona coisas que no dia a dia não tem. Proporciona futebol, ensina o fazer, tira as crenças do seu pai, é muito bom. Eu melhorei muito com o programa. Na escola estou indo bem, e em casa é bom, porque não tem nada pra fazer e o futebol muda isso”.
A vendedora Marina Freire, moradora do bairro Igarapé, é mãe do Derick Ryan, de 13 anos, e do Felipe Freire, de 9 anos, ambos alunos do professor Tiago. Ela conta como o projeto trouxe mais alegria e motivação para os filhos, especialmente para Derick, que é uma criança especial. “Quando começou o projeto, eu achei muito bom. As crianças gostam de brincar e se encontrar, saem daquela rotina de estar dentro de casa, assistindo televisão ou mexendo no celular. Até mesmo o Derick, que é especial, ama vir pro futebol. Ele pergunta todo dia: ‘Mãe, hoje tem futebol?’. Ele gosta muito, e isso faz bem para ele e pra toda a família”.
FORMANDO CAMPEÕES
De acordo com Vanderlei Trindade, diretor do Departamento de Formação Esportiva e Desporto Educacional da Semtel, o Encontro de Campeões é uma das principais ações do projeto Construindo Campeões, que tem levado o esporte para diferentes comunidades de Porto Velho. “Essa ação dentro do projeto Construindo Campeões, que são as escolas de iniciação esportiva. Hoje é a modalidade futsal, com os alunos do professor Zenildo, pela manhã, contra os alunos do professor Tiago, à tarde, aqui no Esperança da Comunidade. O objetivo é incentivar as crianças e adolescentes a continuarem os treinamentos e mostrar suas habilidades. Esse é o propósito principal”.
O secretário municipal da Semtel, Paulo Moraes Júnior, diz que o evento reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso ao esporte e valorizar o potencial dos jovens porto-velhenses. “O Encontro de Campeões é um exemplo do quanto o esporte pode transformar vidas. Aqui, não se trata apenas de formar atletas, mas cidadãos. Cada treino, cada partida, é uma oportunidade de ensinar valores como respeito, disciplina e superação. É isso que faz do Construindo Campeões um projeto tão importante para nossa cidade”.
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel, segue investindo em políticas públicas que valorizam o esporte como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e descoberta de talentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!