Encascalhamento da RO-489 em São Felipe do Oeste avança com emenda do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 28/11/2025 às 08h10
Os trabalhos de encascalhamento na RO-489 (Linha FA-01), no município de São Felipe do Oeste, seguem em ritmo acelerado. A obra, aguardada há décadas pelos moradores da região, está sendo executada com R$ 400 mil de emenda parlamentar individual do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo pedido do vereador Alemão. Produtor rural e morador do setor rural, o parlamentar municipal conhece de perto as necessidades do homem do campo e a importância das estradas para o escoamento da produção e o transporte escolar.
Máquinas trabalham no encascalhamento da RO-489, garantindo mais segurança no tráfego da zona rural (Foto: Nilson Nascimento)
O recurso foi destinado à prefeitura, que firmou convênio com o governo do estado para realizar o serviço, vez que a RO-489 é uma via estadual. Nesse sentido, a parceria entre o deputado Ezequiel Neiva e o prefeito Ney da Paiol foi fundamental para garantir a execução da obra, considerada prioritária pela comunidade rural.
O vereador Alemão destaca que a Linha FA-01 estava há mais de 25 anos sem receber encascalhamento, o que dificultava a trafegabilidade, especialmente nos períodos de chuva. “Essa estrada é vital para quem produz e para nossos estudantes. Há anos esperávamos essa melhoria. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por atender nosso pedido e ajudar nossa população”, afirmou.
Ezequiel Neiva ressalta que o governo de Rondônia possui atualmente cerca de 10 mil quilômetros de estradas, entre pavimentadas e não pavimentadas, o que torna o trabalho de manutenção um grande desafio. Ainda assim, ações como a recuperação da RO-489 demonstram o compromisso em atender regiões rurais que dependem diretamente da infraestrutura para manter suas atividades produtivas.
Os serviços de encascalhamento na RO-489 são realizados por meio de emenda parlamentar de R$ 400 mil
Com o encascalhamento em andamento, produtores, estudantes e moradores passam a visualizar uma realidade mais segura, eficiente e digna no transporte diário pela Linha FA-01.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!