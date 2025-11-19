Emenda de Ezequiel Neiva viabiliza mutirão de cirurgias ginecológicas em Vilhena

Publicada em 19/11/2025 às 08h10
Deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) (Fotos: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
O município de Vilhena segue ampliando sua capacidade de atendimento em saúde, desta vez com a realização de cirurgias ginecológicas eletivas no Hospital Regional. A iniciativa atende a um pedido da vereadora Rose Batista da Saúde (União Brasil) e foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que destinou R$ 1,3 milhão para os procedimentos.
Segundo o deputado, o investimento tem permitido transformar a realidade feminina na região. “Temos proporcionado uma nova realidade às mulheres que necessitam de um atendimento especializado. São mais de 500 mulheres passando por avaliação, e, se necessário, serão encaminhadas para cirurgia. Mais de 500 cirurgias serão realizadas no Hospital Regional por meio de um convênio”, destacou Ezequiel Neiva.
O parlamentar também ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura de Vilhena para que a ação pudesse se concretizar. “Por meio do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e do prefeito Delegado Flori, foi possível firmar o convênio e dar início às cirurgias no município”, afirmou.
Realização de cirurgias ginecológicas eletivas no Hospital Regional (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
A vereadora Rose Batista reforçou o impacto da iniciativa e agradeceu o empenho da gestão municipal e do deputado. “Quero agradecer ao prefeito Flori, ao secretário Wagner, ao deputado Ezequiel Neiva e à diretora Sandra por acolherem as mulheres e estarem à frente desse trabalho. Realmente precisávamos disso para que as coisas pudessem andar melhor. É uma ação que precisa ter continuidade, pois a mulher merece um atendimento cada vez melhor”, declarou.
Ezequiel Neiva destacou a importância da iniciativa e seus impactos diretos na vida da população. “Com essa força-tarefa, Vilhena avança no atendimento especializado e passa a oferecer mais dignidade e cuidado às mulheres que aguardavam procedimentos essenciais para sua saúde”, enfatizou o parlamentar.
Durante a visita, o deputado assumiu um novo compromisso: destinar mais recursos para que o mutirão tenha continuidade e nenhuma mulher fique sem atendimento. Neiva reafirmou que seguirá trabalhando para fortalecer os serviços de saúde e ampliar o acesso a procedimentos essenciais, garantindo que Vilhena continue avançando na promoção da saúde e no cuidado com a população feminina.
Fotos: Nilson Nascimento
Comentários
Seja o primeiro a comentar!