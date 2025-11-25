Emenda de Edevaldo Neves viabiliza pavimentação no Setor 07, em Jaru

Publicada em 25/11/2025 às 15h29
Jaru, RO — O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) celebrou o início de mais uma obra de infraestrutura no município de Jaru, resultado direto de recursos destinados por seu mandato. A Rua Minas Gerais, no Setor 07, começou a receber pavimentação asfáltica, atendendo a uma demanda antiga dos moradores da região.
A intervenção é viabilizada a partir de uma emenda impositiva de R$ 1,27 milhão direcionada por Edevaldo ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), garantindo o convênio necessário para que a Prefeitura pudesse executar a obra.
O deputado destacou que o avanço é fruto do trabalho conjunto entre diferentes frentes políticas e administrativas. Além da parceria com o Governo do Estado, ele ressaltou o empenho do vereador Celiandro Marrom, que reforçou o pedido junto ao mandato, e a atuação do prefeito Jeverson Lima, responsável pela condução das frentes de serviço em Jaru.
“Esse é mais um compromisso cumprido. Quando o trabalho se soma, quem ganha é a população. Seguimos firmes, levando infraestrutura, valorização e qualidade de vida para as famílias de todo o estado”, afirmou Edevaldo Neves.
