Emenda de Edevaldo Neves garante asfaltamento e quase 5 km de novas vias em Jaru

JARU (RO) - O município de Jaru está recebendo um novo pacote de pavimentação graças a uma emenda parlamentar superior a R$ 1 milhão destinada pelo deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O recurso permitiu que a Prefeitura firmasse convênio para ampliar o asfaltamento no Setor 07 e em outras vias urbanas.
As obras, já em execução, incluem a pavimentação da Rua Rio de Janeiro e trechos da Rua Cândido Portinari, entre as avenidas Minas Gerais e Dom Pedro I. O investimento contempla ainda quase cinco quilômetros de novas vias asfaltadas, atendendo indicação do vereador Celiandro Marrom (PSD).
Durante a vistoria, o prefeito Jeverson Lima (MDB) agradeceu a parceria institucional e reforçou que o avanço das obras só foi possível com o apoio do parlamentar.
“Foi através dessa emenda de mais de um milhão de reais que conseguimos iniciar o asfaltamento da Rua Rio de Janeiro. E ainda teremos quase cinco quilômetros de novas pavimentações. Nosso município agradece muito esse apoio”, afirmou.
O deputado Edevaldo Neves destacou que o objetivo é entregar resultados concretos para a população.
“Estamos felizes em contribuir com Jaru. É um trabalho feito junto com o prefeito e com o vereador Marrom, garantindo que os recursos cheguem onde a comunidade mais precisa”, disse.
Também presente, o vereador Celiandro Marrom ressaltou a importância do investimento.
“Cada metro de asfalto colocado aqui é fruto dessa parceria. Agradeço ao deputado Edevaldo Neves por viabilizar esse recurso que permitiu à Prefeitura executar a obra”, declarou.
