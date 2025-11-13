Em Seringueiras lideranças e agricultores agradecem ao trabalho do deputado Jean Mendonça

Publicada em 13/11/2025 às 09h41
O deputado Jean Mendonça (PL) está comprometido em apoiar o desenvolvimento dos municípios. Na Assembleia Legislativa, ele tem trabalhado para liberar recursos em áreas essenciais para melhorar a vida das pessoas. No último final de semana, Jean Mendonça esteve no distrito de Novo Planalto, em Seringueiras, para entregar uma ambulância Semi UTI, destinada a atender os moradores da localidade. A liberação do recurso no valor de R$ 342 mil para a compra da ambulância foi uma solicitação do ex-vereador Dorge da 14 e contou com a parceria do prefeito Armando e da secretária municipal de Saúde, Bruna Inácio da Silveira Xavier.
Durante a solenidade de entrega da ambulância, o prefeito Armando expressou sua gratidão ao deputado Jean Mendonça pela destinação dos recursos para a aquisição do veículo. Segundo o prefeito, o trabalho do deputado possibilitou à Prefeitura atender a uma antiga reivindicação dos moradores do distrito de Novo Planalto. “Já temos um posto de saúde que atende os moradores, em sua maioria agricultores. Agora, graças ao apoio do deputado Jean Mendonça, contamos com esta moderna ambulância, que irá transportar pacientes para atendimento médico em Seringueiras ou até mesmo em outros centros especializados,” afirmou.
A secretária municipal de Saúde, Bruna Inácio, destacou que a liberação do recurso para a compra da ambulância foi um compromisso que o deputado Jean Mendonça assumiu com os moradores de Seringueiras. “É gratificante ver essa importante reivindicação apresentada pelo ex-vereador Dorge da 14 se tornar realidade. Esta nova ambulância ampliará nossa capacidade de atendimento no distrito de Novo Planalto,” afirmou a secretária.
O ex-vereador Dorge da 14 também agradeceu pelo trabalho do deputado Jean Mendonça na Assembleia Legislativa, especialmente pela liberação de recursos que apoiam a administração do prefeito Armando em Seringueiras. “A presença do deputado Jean Mendonça em nosso município é sempre uma alegria, pois vem acompanhada de boas notícias e entregas para a população. Esse apoio é fundamental para melhorar as condições de vida dos moradores do campo e da cidade,” disse.
Para o agricultor Eraldo da Silva, morador do distrito de Novo Planalto, a chegada da ambulância Semi UTI representa uma grande conquista para os habitantes da localidade, que agora contam com esse veículo para emergências. “Agradecemos ao deputado Jean Mendonça por esse importante investimento que está beneficiando nosso distrito,” concluiu.
Além dos recursos para a saúde, o deputado Jean Mendonça destinou R$ 450 mil para a aquisição de uma retroescavadeira, que atenderá a Associação de Produtores Rurais Santo Antônio (ASPRUSA) na Linha 14, KM 07. “Para nós, agricultores e produtores, a aquisição da retroescavadeira é muito importante, pois necessitamos construir reservatórios de água e bebedouros para o gado, especialmente durante a estiagem,” afirmou o agricultor Paulo Sérgio.
A secretária municipal de saúde, Bruna Inácio da Silveira Xavier, lembrou que a liberação desse recurso para a compra da ambulância, foi um compromisso que o deputado Jean Mendonça havia feito com os moradores de Seringueiras. “É gratificante ver essa importante reivindicação que foi apresentada pelo ex-vereador Dorge da 14, se tornar realidade. Essa nova ambulância vai ampliar nossa capacidade de atendimento no distrito de Novo Planalto,”afirmou a secretária de saúde.
O ex-vereador Dorge da 14 agradeceu o trabalho do deputado Jean Mendonça na Assembleia Legislativa, especialmente na liberação de recursos para apoiar a administração do prefeito Armando no município de Seringueiras. “A presença do deputado Jean Mendonça em nosso município é sempre uma alegria porque vem acompanhado de boas notícias e entregas para a população. Esse apoio é importante para melhorar as condições de vida dos moradores do campo e da cidade,”afirmou.
Além dos recursos para a saúde, o deputado Jean Mendonça destinou o valor de R$ 450 mil para a aquisição de uma retroescavadeira, para atender a Associação de Produtores Rurais Santo Antônio (ASPRUSA) na Linha 14 KM 07. “Para nós, agricultores e produtores, a aquisição da retroescavadeira é muito importante, porque precisamos construir reservatório de água, bebedouro para o gado, especialmente durante a época da estiagem,”afirmou o agricultor Paulo Sérgio.
Para o agricultor Eraldo da Silva, morador do distrito de Novo Planalto, a chegada de uma ambulância Semi UTI, é uma grande conquista para os moradores da localidade que passam a contar com esse veículo nos casos emergenciais. “Agradecemos ao deputado Jean Mendonça por esse importante investimento que está atendendo o nosso distrito,”concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!