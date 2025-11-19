Em rodada com dois empates, Baixadão vence em casa e assume a liderança do Ruralzão 2025

Publicada em 19/11/2025 às 13h46
A comunidade Baixadão foi o palco, neste final de semana, da 4ª rodada do Ruralzão 2025. Três jogos movimentaram a rodada, que teve troca de posições na parte de cima da tabela. Com dois empates em 1 a 1, a rodada teve média de pouco mais de dois gols por partida.
No duelo entre Nova Conquista e Linha 100, Marcos Zeferino, da Nova Conquista, marcou contra no primeiro tempo, colocando a Linha 100 em vantagem no placar, mas Marciano marcou na etapa final e deixou tudo igual.
No outro duelo da manhã, os gols saíram todos no primeiro tempo. Ronei marcou pelo Cruzeirinho, e Marcos Antônio foi o autor do gol da Cascalheira.
Na partida que fechou a rodada, o Baixadão fez valer o mando de campo e venceu o Real Elite NC por 3 a 0, com gols de Douglas, Daniel e Wesley. Com a vitória do Baixadão, o Ruralzão tem novo líder: o Baixadão, que chegou aos mesmos 7 pontos que a Cascalheira, mas tem melhor saldo de gols. Com um jogo a menos, a Cascalheira caiu para a segunda posição. Linha 100, com 6 pontos, e Canarinho, com 4, fecham o G4.
A 5ª rodada acontece no próximo domingo, 23, no campo do distrito de Nova Conquista. O líder Baixadão folga. Já o vice-líder Cascalheira abre a rodada, às 8h30, contra a Linha 100. Na sequência, às 10h, o duelo será entre Nova Conquista e Canarinho; e, fechando a rodada, Real Elite NC e Cruzeirinho jogam às 14h30.
DIVERSÃO TAMBÉM PARA A CRIANÇADA
Promovido pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), o Campeonato Rural de Futebol de Campo cumpre a função de promover, incentivar e coordenar a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer para toda a população do município, seja na área urbana ou rural.
E isso inclui também a criançada. Em todas as rodadas do Ruralzão, por iniciativa da secretária adjunta de Esporte, Maria de Lurdes Antônio, a popular “Preta”, entre os intervalos das partidas, a criançada toma conta dos gramados e protagoniza momentos de diversão e alegria.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!