Elton John é confirmado como atração do Palco Mundo no Rock in Rio 2026

Publicada em 25/11/2025 às 15h44
O Rock in Rio 2026 ganhou dois grandes nomes nesta terça-feira (25): Elton John e Gilberto Gil foram confirmados na programação do dia 7 de setembro, ambos no Palco Mundo. A edição do festival será realizada em dois fins de semana — de 4 a 7 e de 11 a 13 de setembro.
Com as atrações reveladas, o festival também abriu as informações sobre a venda do Rock in Rio Card, que garante entrada para um dia do evento. A venda geral começa em 9 de dezembro, às 19h, enquanto membros do Rock in Rio Club terão acesso antecipado a partir de 4 de dezembro, no mesmo horário. Cada CPF pode adquirir até quatro unidades, com direito a apenas uma meia-entrada. Pessoas com deficiência podem comprar uma meia adicional para seus acompanhantes.
Valores do Rock in Rio Card:
Inteira: R$ 795
Meia-entrada: R$ 397,50
Inteira Itaú (15% off): R$ 675,75
A expectativa é de que os cards esgotem rapidamente, como ocorre tradicionalmente nas edições do festival.
