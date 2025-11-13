“Ele está melhorando a cada dia”: diz filha sobre recuperação de Faustão

Publicada em 13/11/2025 às 11h23
A cantora Lara Silva, 27, atualizou o estado de saúde do pai, Faustão, após um ano marcado por longas internações e dois transplantes. A artista destacou que o apresentador segue em evolução constante e tem avançado no processo de reabilitação.
Em entrevista concedida durante um leilão beneficente organizado por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, na noite de quarta-feira (12), Lara contou que a presença do pai em seu casamento com Julinho Casares, em setembro, foi motivo de grande emoção.
“Ele está melhorando a cada dia, e isso é o que mais importa. Fiquei muito feliz por ele ter conseguido estar lá. Foi comovente ver a reação das pessoas e o carinho que recebemos”, disse.
Julinho Casares também comentou o quadro do sogro. Segundo ele, Faustão continua utilizando cadeira de rodas, mas já retomou a caminhada e cumpre rotina diária de fisioterapia.
“O Fausto é um guerreiro, muito forte e generoso. Ele ajuda muita gente, muitas vezes sem que saibam. Está firme na recuperação e evoluindo bem”, afirmou.
O evento beneficente marcou os 15 anos da Fundação Fenômenos e reuniu diversas personalidades em um jantar de gala.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!