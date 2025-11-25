“Ele era fogo”: Sonia Abrão relembra brigas, reconciliações e gesto inesperado de Clodovil

Publicada em 25/11/2025 às 15h52
Sonia Abrão revisitou episódios marcantes de sua relação com Clodovil Hernandes (1937–2009) durante entrevista ao podcast NaTelinha Talk, divulgada nesta segunda-feira (24). A apresentadora contou que a convivência entre os dois foi marcada por turbulências, afeto e um gesto surpreendente do estilista quando ela comandava o “Falando Francamente”, no SBT.
Segundo Sonia, o recomeço no programa foi acompanhado de uma surpresa ao vivo: um bolo enviado por Clodovil, mesmo em meio a um desentendimento. “Chegou um bolo lindo para gente, e era dele. A gente estava brigado”, lembrou. O cartão enviado junto também chamou atenção pela delicadeza. “Quando ele te amava, ele te amava. Mandou um cartão muito carinhoso, me desejando sucesso. Achei aquilo tão lindo.”
A apresentadora também relembrou momentos tensos, especialmente após publicar uma nota sobre a audiência de um programa matinal apresentado por Clodovil. “Ele ligou para mim, acabou comigo e xingou até minha última geração, porque eu dei uma nota que ele perdeu para o ‘Popeye’. Achei que era trote, mas não era”, relatou. Na ligação, segundo ela, o estilista criticou até sua “brasilidade”.
Apesar das idas e vindas, Sonia contou que os dois sempre retomavam o diálogo. Ela citou ainda a última entrevista realizada após Clodovil ser eleito deputado federal. “Ele me recebeu na casa dele, fizemos uma entrevista muito legal. Sem saber, foi nossa despedida. Graças a Deus foi tudo na paz.”
Ao final, a apresentadora disse guardar boas lembranças: “Era um momento de carinho de uma pessoa que era muito difícil demonstrar esse tipo de coisa.”
