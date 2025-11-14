“Ela não gosta de mim?”: Bruna Marquezine revela mal-entendido com Angélica

Publicada em 14/11/2025 às 14h53
Bruna Marquezine, 30 anos, contou durante participação no programa “Angélica ao vivo” que acreditava ter uma rusga com a apresentadora. A atriz explicou que costuma ter dificuldade para responder mensagens e, por isso, supôs que Angélica não gostava dela — algo que mais tarde descobriu ser apenas um mal-entendido.
Bruna relatou que, ao conversar com Xuxa sobre o assunto, chegou a comentar que nunca havia sido convidada para participar de programas de Angélica. Porém, ao conferir o celular, encontrou um áudio longo da apresentadora que jamais havia ouvido. A situação gerou confusões dos dois lados, já que Angélica também disse ter ficado frustrada por não receber respostas.
O clima descontraído rendeu até brincadeiras: Bruna contou que chamou Angélica e Luciano Huck de “fofoqueiros” ao achar que não tinha sido procurada, enquanto a apresentadora confessou ter cogitado que a atriz “não gostava dela”. As duas garantiram que o mal-entendido ficou para trás e afirmaram estar se comunicando melhor agora.
Além da história curiosa, Bruna revelou que está realizando testes psiquiátricos para investigar a possibilidade de TDAH ou TEA. Segundo ela, chegou a perder parte dos materiais enviados pela médica, o que a própria atriz encarou como um indício da dificuldade que busca compreender.
