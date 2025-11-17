“Ela Mora Logo Ali” representa Rondônia em eventos de destaque na Amazônia e na COP30

Publicada em 17/11/2025 às 10h40
O premiado curta-metragem “Ela Mora Logo Ali”, dirigido por Fabiano Barros e Rafael Rogante, segue conquistando espaços importantes no cenário audiovisual nacional e internacional. Em novembro, o filme integra a programação de eventos de grande relevância socioambiental e cultural, reforçando sua potência estética, narrativa e o diálogo profundo com questões humanas e territoriais da região Norte.
Mostra Pachamama na COP30 – 12 a 22 de novembro
O filme marca presença na Mostra Pachamama – Cinema da Mãe Terra, realizada durante a COP30, de 12 a 22 de novembro, no Campus do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. A mostra reúne produções que ampliam debates sobre ambiente, ancestralidade e modos de vida amazônicos, levando ao público da COP um olhar sensível e crítico sobre temas urgentes do planeta.
“É uma honra ver Ela Mora Logo Ali chegar à COP30. Levar um filme feito em Rondônia para um debate mundial reforça a força das nossas histórias e da nossa região”, afirma Fabiano Barros.
Ecoa – Mostra de Cinema Socioambiental de Manaus (Integrada ao FIINSA)
O curta também será exibido no Ecoa – Mostra de Cinema Socioambiental de Manaus, que acontece dentro da programação do FIINSA – Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia. O evento será realizado no CEPUSA, em Belém, reunindo obras que discutem desafios ambientais, sustentabilidade, territórios amazônicos e iniciativas de desenvolvimento socioeconômico voltadas ao bioma.
Com mais de 60 prêmios em festivais nacionais e internacionais, “Ela Mora Logo Ali” se conecta profundamente ao propósito do Ecoa + FIINSA: estimular reflexões sobre convivências, afetos, tensões e futuros possíveis para a Amazônia.
“É um orgulho enorme participar da COP30 e desses eventos com Ela Mora Logo Ali. É Rondônia sendo vista e ouvida por meio do nosso cinema”, destaca Rafael Rogante.
