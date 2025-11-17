CURTA PREMIADO

“Ela Mora Logo Ali” representa Rondônia em eventos de destaque na Amazônia e na COP30

Com mais de 60 prêmios em festivais nacionais e internacionais, “Ela Mora Logo Ali” se conecta profundamente ao propósito do Ecoa + FIINSA: estimular reflexões sobre convivências, afetos, tensões e futuros possíveis para a Amazônia.