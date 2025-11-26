Eduardo Costa admite sequelas do uso de anabolizantes: “Está no meu sangue até hoje”

Publicada em 26/11/2025 às 10h58
Em uma entrevista ao jornalista André Piunti, o cantor Eduardo Costa, de 46 anos, abriu o jogo sobre as consequências do uso de anabolizantes no passado. O sertanejo afirmou que a substância mais pesada que utilizou marcou sua vida até hoje.
"O preço é muito alto. Usei uma droga, a trembolona, e foi a pior. Ela te leva para um lixo espiritual. Você fica forte e com o corpo definido, mas o resultado depois… faz você pagar um preço. Eu pago esse preço até hoje por causa disso. Está no meu sangue até hoje", revelou.
Eduardo explicou que decidiu abandonar os hormônios após notar mudanças bruscas no próprio comportamento. Disse que passou a reagir de forma explosiva diante de qualquer comentário e que não reconhecia aquela versão de si mesmo. Atualmente, segundo ele, o único recurso suplementar que utiliza serve apenas para reduzir a retenção de líquidos causada pela rotina de viagens aéreas.
O músico contou ainda que hoje prefere um visual mais natural e até brincou que busca um “físico de pedreiro”, magro, porém definido. Disse também que já não vê sentido em manter um corpo muito musculoso, algo que considera incômodo até para se vestir.
Eduardo mencionou impactos na voz, consequência que associa tanto ao uso de anabolizantes quanto ao acidente aéreo que sofreu em 2011, quando o avião em que estava saiu da pista e ele fraturou mãos, braços e o rosto. Agora vivendo parte do tempo na fazenda, afirma notar melhora na respiração e evita forçar a voz por vaidade.
Questionado sobre boatos envolvendo uso de drogas ilícitas, o cantor negou com veemência e disse que não gosta de ver sua espiritualidade e sua família relacionadas a esse tipo de assunto, embora reconheça que a polêmica sempre teve espaço em sua carreira.
