“É minha, mas é uma porcaria”: diz Cariúcha sobre próprio hit ao vivo no SBT

Durante o Fofocalizando desta quarta-feira (12), a apresentadora Cariúcha surpreendeu o público ao afirmar que seu maior sucesso, “Eu acabo com tudo”, é uma “porcaria”. A declaração ocorreu enquanto o programa comentava o especial de fim de ano que o SBT está preparando com Zezé Di Camargo, o que levou os apresentadores a exaltarem clássicos do cantor.
Antes da polêmica, Cariúcha elogiou “É o Amor”, hit de Zezé Di Camargo & Luciano. Segundo ela, a música “rejuvenesce com o tempo”. A pedido de Gabriel Cartolano, a apresentadora chegou a cantar um trecho da canção, e o estúdio classificou a obra como “poesia”.
Na sequência, Cariúcha criticou parte da produção musical atual, afirmando que “hoje em dia tem muita música ruim”. Foi então que Cartolano lembrou do single da própria colega. Em resposta direta, ela admitiu:
“É minha, mas é uma porcaria… O povo gosta, fazer o quê? Sou sincera.”
A apresentadora reforçou que, ao comparar seu hit com músicas românticas tradicionais, a diferença é evidente. Em tom bem-humorado, completou:
“É boa para quando está ‘mamado’ e dançando até o chão.”
