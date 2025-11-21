Dr. Luis do Hospital entrega novos equipamentos destinados à ASPRUOQ em Mirante da Serra

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 21/11/2025 às 11h29
Publicada em 21/11/2025 às 11h29
Dr. Luis do Hospital informou, em Mirante da Serra, a entrega de “mais um importante reforço para a ASPRUOQ”.
Segundo ele, além do trator mencionado, a associação “já recebeu outros equipamentos que garantem mais estrutura, produtividade e qualidade de trabalho para as famílias que vivem da agricultura familiar”.
O parlamentar declarou: “Tenho orgulho de dizer que já destinamos quase R$ 600 mil em investimentos para fortalecer essa associação que tanto contribui para o desenvolvimento de Mirante da Serra”.
Ele acrescentou que continua atuando “para garantir mais condições, mais oportunidades e mais resultados para quem move a economia do nosso Estado”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!