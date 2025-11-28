Dr. Fernando Máximo recebe homenagem pela a atuação em serviços no estado de Rondônia

Publicada em 28/11/2025 às 08h30
Deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) (Foto: Luís Castilhos | Secom / ALE/RO)
A solenidade teve início com a participação do Coral Vozes do Legislativo, que entoou o hino de Rondônia e o louvor "Grandioso és tú". A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) prestou uma justa e emocionante homenagem ao deputado Dr. Fernando Máximo (União Brasil), destacando sua trajetória de dedicação e compromisso com a saúde e o bem-estar da população rondoniense. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao estado, ele recebeu duas importantes condecorações: a Honra ao Mérito e o Mérito Legislativo.
O momento ficou ainda mais emocionante com a presença de sua família: seus pais, que são o alicerce de sua formação; sua esposa, companheira de todas as jornadas; e sua filha, que representa o futuro e a inspiração diária do parlamentar. A presença deles tornou a homenagem mais calorosa e reforçou o significado de uma vida dedicada ao cuidado com o próximo.
Homenagem ao deputado Dr. Fernando Máximo (União Brasil) (Foto: Luís Castilhos | Secom / ALE/RO)
As homenagens representam o agradecimento da deputada pelo trabalho incansável do parlamentar, que sempre atuou com responsabilidade, sensibilidade social e profundo respeito pelas famílias de Rondônia. A deputada Taíssa ressaltou que “Dr. Fernando Máximo é um exemplo de dedicação ao próximo, um profissional que sempre colocou sua missão acima de qualquer desafio”.
Foto: Luís Castilhos
