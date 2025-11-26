Dois homens e uma mulher são presos após perseguição e tiros

Por NewsRondônia
Publicada em 26/11/2025 às 09h45
Publicada em 26/11/2025 às 09h45
Três pessoas — dois homens e uma mulher — foram presas na madrugada chuvosa desta quarta-feira (26) após uma tentativa de roubo na Avenida Calama, bairro Planalto, em Porto Velho.
Segundo a Polícia Militar, o grupo tentava arrombar a porta de uma residência para realizar o assalto, mas foi impedido pelos moradores. Com a chegada da guarnição, um dos suspeitos fugiu a pé, enquanto os outros entraram em um carro Polo para escapar.
Durante a perseguição, os criminosos ignoram a ordem de parada, e o comandante da equipe efetuou dois disparos de fuzil. A abordagem final ocorreu na Avenida Amazonas, próximo à Rua Esplendor.
O trio foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!