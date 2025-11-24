Disputas acirradas no masculino e feminino marcam o 5º Open Jaru de Handebol

Publicada em 24/11/2025 às 16h53
A Prefeitura de Jaru realizou, entre os dias 20 e 23 de novembro, a 5ª edição do Open Jaru de Handebol. Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo -SEMECELT, a competição reuniu equipes nas categorias masculino e feminino.
Com disputas acirradas, em partidas intensas e de alto nível técnico, venceu as que usaram melhor suas estratégias dentro de quadra.
No feminino, o título ficou com a equipe Fibraconn, que superou a Máquina do Mal 25 por 13 a 6. Em terceiro lugar, ficou o Kabana’s.
Já no masculino, o Kabana’s garantiu o primeiro lugar após vencer o Fibraconn por 36 a 30. O Plácido de Castro conquistou o terceiro lugar.
A secretária da Semecelt, Maria Cleunice Lima, reforçou o compromisso da administração em incentivar e fortalecer todas as modalidades esportivas “É uma determinação do prefeito Jeverson Lima e do vice-prefeito Grécio Benedito que possamos garantir oportunidades para atletas locais”, disse.
Ainda segundo Cleunice, a realização de mais uma edição do Open Jaru destaca o empenho da Prefeitura em ampliar o calendário esportivo, promover integração entre atletas e fortalecer o esporte no município.
