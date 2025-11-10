Direitos Humanos em Rondônia; líder da gestão Léo quer rescisão do contrato do lixo; e Hildon se diz injustiçado

Publicada em 10/11/2025 às 08h24
UMA HISTÓRIA DE AMOR E CRUELDADE: UM LINDO MENINO LUTA PELA VIDA, ENQUANTO GOLPISTAS ROUBAM DINHEIRO DA FAMÍLIA
É uma história que tem o lado bom da resiliência, da luta familiar, da batalha contra uma doença terrível. E o lado tétrico da bandidagem, da canalhice, do desrespeito pela vida de uma criança, tudo elevado à mais alta potência. Fosse num país decente, onde criminosos apodrecem na cadeia, este tipo de gente teria algumas décadas das suas vidas para se arrependerem, num cubículo com grades, pelo que fizeram. Mas como é o Brasil, só restará a batalha de pais para salvar seu filho e a triste história que viveram, nas mãos da crueldade, do desrespeito, do desprezo humano pela vida.
O resumo: o casal Jocenir Sérgio e Catiane Santanna (ele jornalista e ela funcionária da Assembleia Legislativa e professora do curso de Direito da Sapiens) começaram uma longa batalha para salvar a vida do filho, o menino Davi Lucas, de nove anos, diagnosticado com leucemia. Em tratamento há vários meses, o menino aguarda um transplante de medula do Hospital do Câncer de Barretos, a mais importante organização do país neste tipo de tratamento e a sede principal do Hospital do Amor de Rondônia. Graças às amizades e aos apoios, foi conseguida a internação do garoto, até que consiga a salvação com o tão esperado transplante.
Enquanto Jocenir permanece em Rondônia, trabalhando e buscando apoios para o tratamento do filho, dona Catiane e Davi Lucas precisavam alugar uma casa em Barretos, próximo ao hospital onde ele pode ser chamado a qualquer momento para a cirurgia. Gente trabalhadora, esforçada, mas com gastos bastante significativos, o casal conseguiu, com grande esforço, reunir 8 mil reais para a contratação de um imóvel, onde ficariam provisoriamente.
Os Santanna cumpriram todo o ritual para o aluguel e pagaram adiantado, sempre com a dificuldade de uma família que enfrenta uma doença tão assustadora. Feito todo o negócio, a família foi em busca da casa alugada. Só então soube que não havia casa alugada nenhuma e que todo o dinheiro conseguido fora surrupiado por golpistas. Isso mesmo! Há, sim, este tipo de excremento humano, que se beneficia do sofrimento de doentes com câncer, para ganharem dinheiro.
Mas o amor por Davi Lucas é maior do que o mal causado por estes canalhas! A família continua lutando, mas agora com o apoio da classe de jornalistas, liderada por Yale Dantas, profissional e pessoa com grande respeito entre toda a classe e que tem comandado várias iniciativas para ajudar quem mais precisa. A partir de pedidos de Yale e com apoio dos jornalistas, uma série de contribuições chegaram até a família Santanna. Todos podem ajudar, seja jornalistas ou não. Pelo PIX 816.443.702-63, em nome de Catiene Santanna, você estará ajudando uma família batalhadora e, mais que isso, uma criança linda que, aos nove anos, precisa voltar a viver como todas as crianças merecem!
ATAQUES CRUÉIS AOS PRODUTORES: DAMARES ALVES ANUNCIA VINDA DA COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS DO SENADO NO DIA 13
Será que desta vez vai realmente resolver alguma coisa? A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou resolução, por unanimidade, para que seus membros venham a Rondônia, na próxima quinta-feira, dia 13, para verem de perto toda a destruição, perdas e danos, sofrimentos e penúria que ficaram as famílias de pobres produtores das região de Alta Floresta, mas também, de outras, ameaçadas pela Funai, de perderem tudo ou ainda podem perder, ao terem bens e casas destruídas e queimadas. Num vídeo nas redes sociais, a presidente da Comissão, a senadora Damares Alves, ao lado do senador rondoniense Marcos Rogério, na anunciam a vinda ao Estado.
Aqui já houve grande mobilização. Um grupo de senadores, liderados por outro rondoniense, Jaime Bagattoli, veio ao Estado, liderou uma audiência pública com depoimentos de arrepiar, protestou, exigiu que os ataques aos pequenos produtores parassem, mas tudo até agora foi em vão. Dias depois, uma decisão judicial determinou a paralisação dos ataques absurdos, mas depois que tudo já estava destruído. Agora, mesmo com a decisão da Justiça sobre Alvorada do Oeste, a Funai deu 30 dias para que os produtores da área Jaru-Aru caiam fora, senão sofrerão o mesmo que os que foram vítimas da fúria das forças de segurança do governo federal.
Damares e Marcos Rogério anunciam que vários senadores devem compor a comitiva, embora não tenham dados nomes. Políticos conhecidos como Sérgio Moro, Marcos do Val, Plínio Valério, Márcio Bittar (do Acre), Marcos Rogério e Bagattoli e o astronauta Marcos Pontes fazem parte da Comissão e foram convidados. Estão sendo convidados também todos os membros da bancada federal, os deputados estaduais e autoridades estaduais e federais para compor a comitiva. Desta vez, garante Damares, haverá sim resultados práticos em defesa dos pobres brasileiros atacados. Esperamos que sim!
GUERRA DO LIXO CONTINUA E LÍDER DO GOVERNO PEDE A RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO EMERGENCIAL
Fechou uma semana em que a guerra do lixo em Porto Velho foi afetada por decisão judicial que retirou o trabalho da empresa Marquise, que atendia a cidade há mais de 30 anos e a passou para uma nova, contratada emergencialmente, a EcoPVH. A cidade ficou praticamente quatro dias sem o recolhimento e virou o caos, com a sujeira acumulada em quase todos os bairros. Na quinta-feira, a nova empresa começou a tentar amenizar a crise, mas o final de semana chegou e o problema, embora em menor escala, continua muito grave.
Há agora uma perspectiva de uma longa e penosa disputa judicial, em que, no final das contas, a população porto-velhense será a grande perdedora. Embora haja orientação do Tribunal de Contas para realizar nova licitação e da decisão do TJ que tirou da Marquise (repita-se: há 30 anos recolhendo o lixo da Capital, sem queixas dos usuários) talvez o correto fosse manter a atual empresa até que fosse concluída a nova licitação, para que não houvesse o prejuízo que está havendo para os moradores.
Depois de percorrer a cidade e ver a situação em que está, com o lixo espalhado por todos os bairros, o líder do Prefeito na Câmara Municipal, o vereador Breno Mendes, exige o imediato cancelamento do contrato com a EcoPVH. No documento, Breno afirma que “bairros inteiros seguem sem coleta, como Agenor de Carvalho, Orgulho do Madeira e Zona Sul”. E prossegue: “o acúmulo de resíduos nas vias públicas representa um risco real à saúde da população”. Por fim, afirma no documento que “diante da ineficiência reiterada e do flagrante descumprimento das obrigações contratuais, requeiro que seja promovida a imediata rescisão do contrato emergencial da coleta de resíduos sólidos”! Nesta próxima semana, o prefeito Léo Moraes deve começar a mexer no abelheiro.
NÃO TEM COMO SABER A VERDADE SOBRE A COP 30: A GRANDE MÍDIA DIZ UMA COISA E AS REDES SOCIAIS OUTRA, BEM DIFERENTE
Vai enlouquecer quem pretende se informar sobre o que está acontecendo até o início da COP 30, aquela gastança do governo brasileiro para defender a teoria do aquecimento global, que faz milionários, mas que cada vez mais cientistas a negam. O encontro de Belém, que começa nesta segunda e terá onze dias, tornou-se um festival de desinformação para quem quer saber a verdade. A grande mídia brasileira faz uma festa, alardeando a importância do evento, a salvação do Planeta e baba elogios ao presidente Lula. Já nas redes sociais, é pau puro! Só coisas negativas. Só críticas. Só denúncias.
Nos grandes veículos de comunicação, na maior parte do noticiário, de fala em sucesso do evento, embora ele tenha, de importante, apenas o presidente da França, Emmanuel Macron. Afora ele e Lula, todos os demais personagens, ao menos até o final do sábado, são secundários. Nos vídeos das redes sociais, contudo, o que canta é um pacote infindável de ironias, críticas e vídeos negativos. Desde a barco luxuoso que o casal presidencial alugou, ao custou diário superior a 10 mil reais até os preços absurdos no comércio de Belém e dos aluguéis de estratosféricos até um coquetel promovido pela primeira dama, que teria sido um fracasso, tudo parece ser negativo para os críticos do governo e da COP.
A grande mídia jura que os recursos que virão do exterior para o Brasil, por conta dos projetos ambientais, será um sucesso. Nas redes sociais, se fala o contrário: que os grandes investidores estão recuando e que muitos deles, vivendo crise interna, não vão contribuir em nada. Mesmo com o megalomaníaco projeto dos globalistas de arrecadarem mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para projetos que, eles juram, vão salvar o futuro do Planeta, não se sabe a verdade sobre a COP 30. Não temos mais uma imprensa que conte a verdade e temos as redes sociais recheadas de Fake News. Não há como se informar corretamente. Lamentável!
MAIS UMA TRAGÉDIA DA NATUREZA: TORNADO DESTRÓI PEQUENA CIDADE DO INTERIOR DO PARANÁ E DEIXA SEIS MORTOS
Um tornado, raro no Brasil, com ventos de mais de 250 quilômetros por hora, classificado nos critérios dos fenômenos seguidos que acontecem em algumas regiões dos Estados Unidos como F3 (o mais poderoso é o F5, com mais de 255 quilômetros/hora), devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, na madrugada deste sábado. Nada menos do que seis mortos e algo em torno de 600 feridos foi o saldo da tragédia que viveu a pequena cidade de apenas 16 mil habitantes, a 400 quilômetros de Curitiba. Foi um pânico generalizado, com o furor dos ventos destruindo tudo o que encontrava pela frente, com pânico entre a população, que não entendia o que estava acontecendo.
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que o tornado atingiu o índice EF3, numa escala que vai até cinco. O tornado se formou devido a um ciclone extratropical que atinge o sul do país e também provocou chuva forte e estragos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Sudeste, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro estão em alerta. Os ventos fortíssimos arrancaram árvores e postes devastaram casas. Mais de mil pessoas estão desabrigadas. Bombeiros e agentes da Defesa Civil buscam sobreviventes sob escombros.
Foi mais um fenômeno da natureza no sul do país, que tem sido assolado por tempestades, frio intenso e outros problemas, que têm causado muitas mortes e danos grandiosos principalmente na produção do campo. Em 2024, ocorreu a maior tragédia no RS, com 143 mortos, afetou mais de 2 milhões de pessoas e atingiu nada menos do que 478 dos 497 municípios gaúchos. Tornados, como o que ocorreu neste sábado, são raros no Brasil.
FIM DO IMBRÓGLIO: JUSTIÇA CONFIRMA AGÊNCIA PENA6 COMO RESPONSÁVEL PELA PUBLICIDADE DO GOVERNO DO ESTADO
Finalmente um imbróglio jurídico que estava preocupando as empresas de comunicação do Estado foi desfeito pelo Tribunal de Justiça do Estado. Os componentes da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça, por unanimidade, não reconheceram ação da Agência Nacional de Propaganda contra o Governo do Estado e mantiveram acórdão que confirma a empresa Pena6 Marketing, comandada pelo conhecido empresário Cleiton Pena, como a agência de Publicidade oficial da atual administração estadual.
A Pena6 havia vencido a licitação feira há quatro anos, mas foi desclassificada pela Supel por pequenos detalhes técnicos. Agora, quando o Governo decidiu cumprir a licitação, convocando a agência rondoniense, a Agência Nacional, que estava com a conta, ingressou na Justiça contra a decisão. Perdeu pelos votos de todos os desembargadores da 2ª Câmara Especial.
O desembargador Hiran Marques apresentou a ementa que sacramentou o entendimento majoritário, que ele mesmo já havia decidido em processo anterior, com igual objeto: "Direito Administrativo. Ação Anulatória. Licitação Pública. Inabilitação de Empresa por apresentação de declaração de enquadramento como EPP. Ausência de má-fé e inexistência de benefício indevido. Recurso provido”. Enfim, a verdadeira Justiça voltou a ser cumprida!
RONDÔNIA REPETE A DOSE E VENCE MAIS UMA VEZ CONCURSO NACIONAL DO CAFÉ EM MINAS GERAIS
Festa para o café de Rondônia. Como ocorreu no ano passado, nossa produção ganhou os primeiros lugares no Concurso Nacional Florada Premiada, realizado durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. Duas mulheres foram as grandes campeãs: a excelência e a qualidade superior de seus grãos, com as produtoras Ângela Maria Coutinho, de Seringueiras ficou em primeiro lugar e Fabiana Souza Leal, de Espigão do Oeste, em segundo. No ano passado, na mesma disputa, o café de Rondônia ocupou os três primeiros lugares no pódio.
“O que celebramos com este resultado do 'Florada Premiada' não é sorte, mas sim a colheita do que plantamos, com políticas públicas sérias e investimentos contínuos realizados pela Seagri, em parceria com a Emater e a Idaron”, comemorou o governador Marcos Rocha, destacando ainda a presença feminina na produção cafeeira e colocando o Estado em posição de destaque nacional e internacional.
Segundo o secretário de Agricultura, Luiz Paulo, o feito das duas produtoras “é uma grande inspiração para toda a cadeia produtiva do Estado. Ele motiva outras mulheres a investirem na qualidade, na sustentabilidade e no empreendedorismo rural, reafirmando o potencial da cafeicultura de Rondônia como motor de desenvolvimento econômico e social”. O secretário Lauro Fernandes, do Desenvolvimento Econômico, que também participou do evento, assim como Luiz Paulo, gravou vários vídeos, vibrando com a conquista rondoniense.
AMERICANOS RAIZ EM DESESPERO: MUÇULMANO E COMUNISTA É ELEITO PREFEITO DA MAIOR CIDADE DO PAÍS
A cidade mais cosmopolita do mundo, o centro do capitalismo, o maior símbolo do americanismo, está agora nas mãos de um prefeito comunista e muçulmano, aquela religião que tem muita gente boa, mas tem grupos radicais como os de Osama Bin Laden, aquele que planejou o ataque às Torres Gêmeas, o maior ataque contra os americanos dentro de seu país, em toda a História. As promessas de Zohran Mandani são inacreditáveis. Entre elas, a de dotar a cidade de centenas de creches gratuitas, a um custo aproximado de 6 milhões de dólares/ano, algo em torno de 35 milhões de reais.
Prometeu ainda ônibus de graça, congelamento de aluguéis, mais impostos para os mais ricos e uma série de programas socialistas, que sempre soaram como um terror para o eleitorado conservador do seu país. Apoiado por milhares de imigrantes, que não precisam de documentos para votar, Madani pode tornar Nova York uma cidade sem presente e sem futuro, já que se antevê uma debandada geral de investidores.
Outra questão incompreensível, daí até para os muçulmanos, é a promessa do novo Prefeito em investir nada menos do que 65 milhões de dólares do dinheiro público, (ou seja, 10 vezes mais que nas creches) com o público LGBT, incluindo-se aí cirurgias de troca de sexo até para crianças e para e agendas dos transexuais. Nos países governados por muçulmanos radicais, gays e lésbicas podem ser punidos com a morte, inclusive jogados de cima de edifícios, como há vídeos na internet, comprovando estes fatos. Há quem diga que os nova-iorquinos vão começar, a partir de agora, a assistir a destruição da Big Apple.
HILDON FALA EM POLÍTICA E CRÍTICA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA O LIXO, AO INVÉS DE UMA LICITAÇÃO
Ainda decidindo como vai andar na disputa política em 2026, embora tudo se encaminhe para a busca de uma cadeira à Câmara Federal, Hildon Chaves anda com pavio curto. Numa longa conversa com os Dinossauros do Rádio (programa Papo de Redação, Parecis FM, de segunda a seta, meio dia às 14 horas) nesta semana, Hildon falou sobre a crise do lixo; criticou o fato do prefeito Léo Moraes dizer que recebeu uma herança problemática da administração anterior, alegou que entregou o Governo enxuto e com tudo correto e, ainda, avisou que passará responder o que chamou de ataques injustos que diz ser alvo.
O caso do lixo foi o que demandou mais tempo da entrevista. Em resumo, Hildon afirmou que deixou tudo funcionando e que a nova administração poderia realizar uma nova licitação, mas sem interromper os serviços. Por isso, considerou a contratação emergencial de uma nova empresa desnecessária e a considerou uma decisão errada. Ele alega que a decisão do Tribunal de Contas não foi no sentido de contratações emergenciais, mas sim que fosse realizada uma nova licitação, em resumo.
Durante o programa, o ex-prefeito da Capital lembrou que deixou o cargo com 80 por cento de aprovação e que torce para que o governo de Léo Moraes seja melhor do que foi o dele, “para o bem da população de Porto Velho”. Ouviu elogios de muitos ouvintes, mas ouviu críticas também. No final do programa, destacou-se um momento especial do Dinossauro Beni Andrade, que registrou, em nome dos moradores do bairro Lagoa, todos os agradecimentos pelas obras ali realizadas, numa área da cidade que estava abandonada e vivia nas alagações há mais de 40 anos.
COMERCIANTE DE ARIQUEMES PRESO COM MAIS DE UM QUILÔMETRO DE FIOS ROUBADOS DA ENERGISA
Parece inacreditável, mas é a pura verdade! A Polícia Militar apreendeu, só na cidade de Ariquemes, nada menos do que 1 quilômetro (isso mesmo, 1.000 metros) de fios e ainda um hidrômetro pertencente à empresa que distribui água na cidade. Chamada de “Fio Desencapado”, uma ironia policial, a operação apreende fiação que poderia fazer ligações clandestinas para mais de 30 residências, caso não fosse descoberta a roubalheira.
O tenente-coronel Rudinei João Bessegatto Pogere, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, explicou que a operação teve como objetivo combater furtos e receptação de materiais elétricos, como fios e cabos de cobre e ainda fiscalizar irregularidades fiscais em estabelecimentos comerciais que atuam na compra e venda desses produtos. Um comerciante foi preso com a mercadoria e encaminhado às autoridades da Polícia Civil, para responder pelo crime de receptação de material roubado.
Segundo Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa, a quantidade de fios apreendidos na operação poderia ser utilizada para realizar a ligação de mais de 30 residências em Ariquemes. Ariquemes é a terceira cidade do Estado com maior número de furtos de fios e equipamentos do sistema elétrico e o segundo município em índice de furtos de energia por ligações clandestinas e fraudes nos medidores. “O furto de fios elétricos e o furto de energia elétrica é uma prática perigosa, coloca em risco a vida de quem faz e prejudica a segurança de toda sociedade, pois pode ocasionar incêndio, interrupção no abastecimento de energia e até acidentes fatais,” alerta Daniel Andrade.
