“Diálogo e respeito”: Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam separação após 17 anos de união

Publicada em 28/11/2025 às 09h52
O anúncio sobre o término da relação entre Ivete Sangalo e Daniel Cady foi feito nesta quinta-feira (27), em um comunicado conjunto nas redes sociais. Sem entrar em detalhes sobre a decisão, os dois destacaram que a prioridade permanece sendo o bem-estar dos três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.
Logo no início da nota, o ex-casal explicou que a escolha de encerrar o casamento surgiu após um período de conversas e reflexões sobre o futuro da família. Eles afirmam que o processo tem ocorrido de maneira cuidadosa e com diálogo constante. Segundo o texto, a decisão foi tomada de forma conjunta e considerada a mais adequada para o momento. No comunicado, registraram: “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes.”
A publicação também reforça que a relação de parceria em relação aos filhos será mantida. Ivete e Daniel explicam que continuam conectados pelo que consideram essencial: a preservação do afeto e da rotina das crianças. Além disso, pediram privacidade para lidar com a transição de maneira tranquila.
A cantora e o nutricionista formavam uma das famílias mais acompanhadas pelo público, compartilhando registros frequentes da vida com os filhos. Agora, ressaltam que, mesmo seguindo caminhos distintos no campo pessoal, seguirão comprometidos com a criação de Marcelo, Marina e Helena.
