Dezenas de atletas marcaram presença na 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu do Pacarana
Por Luizinho Carvalho/ espigaonews.com
Publicada em 27/11/2025 às 13h40
 No último domingo 16, foi realizada na quadra da escola Tancredo Neves no distrito do Pacarana a 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu do Pacarana. O evento contou com a participação de mais de 100 competidores oriundos do Pacarana, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura.

A 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu teve a organização dos professores: Devan, do C.T Ávila de Artes Marciais de Espigão do Oeste, e professor Raphael Cechinato, de Boa Vista do Pacarana com o apoio do prefeito Weliton Campos através da Semelc comandada pelo secretário Wedson Silva.

Como anfitrião da 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu o Pacarana participou com um total de 27 atletas em várias faixas. Ao final os atletas locais conquistaram um total de 27 medalhas sendo: 06 medalhas de ouro, 09 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze.

A realização do encontro de artes marciais no Pacarana teve o apoio do vereador do distrito, Alexandro Bahia (PL) e do vereador Valtinho Lara (PR) que deram suporte na logística para o evento. O empresário Rafael Godoi de Rolim de Moura foi outro incentivador do evento.

“Ao citar a importância para a comunidade a realização desse evento, o mestre Rafael Cechinato destacou todos que contribuíram para essa concretização. “A 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu é o resultado desse esforço coletivo e, que irá abrir as portas para outras realizações”, pontuou.

Como liderança politica do distrito, o vereador reeleito Alexandro Bahia parabenizou o Sensei Rafael Cechinato pela iniciativa de realizar esse importante evento na comunidade. Segundo Bahia essa realização colocou o distrito do Pacarana no circuito dos grandes eventos de artes marciais.

“Parabenizar o Sensei Rafael pela iniciativa assim como os demais apoiadores que trabalharam para que o evento acontecesse aqui no Pacarana, o prefeito Weliton, o secretário Wedson, meu colega Valtinho Lara e a todos os atletas que deram um verdadeiro espetáculo no tatame”, finalizou o vereador.

 Fotos: Arquivo/Vereador Bahia 

Esportes Espigão do Oeste
