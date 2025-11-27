Dezenas de atletas marcaram presença na 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu do Pacarana

Publicada em 27/11/2025 às 13h40
No último domingo 16, foi realizada na quadra da escola Tancredo Neves no distrito do Pacarana a 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu do Pacarana. O evento contou com a participação de mais de 100 competidores oriundos do Pacarana, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura.
A 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu teve a organização dos professores: Devan, do C.T Ávila de Artes Marciais de Espigão do Oeste, e professor Raphael Cechinato, de Boa Vista do Pacarana com o apoio do prefeito Weliton Campos através da Semelc comandada pelo secretário Wedson Silva.
Como anfitrião da 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu o Pacarana participou com um total de 27 atletas em várias faixas. Ao final os atletas locais conquistaram um total de 27 medalhas sendo: 06 medalhas de ouro, 09 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze.
A realização do encontro de artes marciais no Pacarana teve o apoio do vereador do distrito, Alexandro Bahia (PL) e do vereador Valtinho Lara (PR) que deram suporte na logística para o evento. O empresário Rafael Godoi de Rolim de Moura foi outro incentivador do evento.
“Ao citar a importância para a comunidade a realização desse evento, o mestre Rafael Cechinato destacou todos que contribuíram para essa concretização. “A 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu é o resultado desse esforço coletivo e, que irá abrir as portas para outras realizações”, pontuou.
Como liderança politica do distrito, o vereador reeleito Alexandro Bahia parabenizou o Sensei Rafael Cechinato pela iniciativa de realizar esse importante evento na comunidade. Segundo Bahia essa realização colocou o distrito do Pacarana no circuito dos grandes eventos de artes marciais.
“Parabenizar o Sensei Rafael pela iniciativa assim como os demais apoiadores que trabalharam para que o evento acontecesse aqui no Pacarana, o prefeito Weliton, o secretário Wedson, meu colega Valtinho Lara e a todos os atletas que deram um verdadeiro espetáculo no tatame”, finalizou o vereador.
Fotos: Arquivo/Vereador Bahia
