Publicada em 05/11/2025 às 09h39
Ontem as seleções de Rondônia e Acre voltaram a campo para os jogos do Desafio Rondônia Acre entre as seleções dos doi estados na categoria sub-15 e sub-17. As duas partidas foram realizadas no estádio Florestão em Rio Branco e as seleções acreanas levaram a melhor. Nas primeiras partidas do desafio seleção sub-15 de Rondônia venceu pelaplacar de 2 a 1 no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, na partida da volta a seleção acreana venceu por 3 a 0, gols na etapa final, com apenas um minuto Alexander cobrando pênalti abriu o placar, aos dez minutos em um contra ataque rápido do time acreano, o goleiro faz boa defesa, mas no reborte o zagueiro Kaká acabou marcando contra. No finalzinho aos 43 minutos em outro belo contra ataque a Seleção do Acre marcou o terceiro.
Na segunda partida do desafio, a Seleção do Acre Sub-17, voltou a golear a Seleção de Rondônia, o primeiro gol aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de falta, campinas bateu e o goleirão Gustavo aceitou, 1 a 0 para o Acre. A Seleção de Rondônia chegou ao empate aos 30 minutos, Kaique Sena recebeu bateu forte para boa defesa do goleiro Feijão, mas no rebote Kaique tirou o zagueira e deixou tudo igual.
Aos 35 minutos os acreanos chegaram ao segundo gol, em cobrança de falta a bola foi levantada na área e a bola sobrou livre para Marcelo fazer o segundo do Acre.O terceiro gol do Acre saiu no final do primeiro tempo, numa bela jogada individual joven Ronan, da entrada da área bateu no cantinho, Acre 3 a 1. Na etapa final aos 33 minutos o quarto gol do Acre, a defesa de Rondônia parou e o camisa dez Campinas teve liberdade pra dribla o goleiro e marcar um belo gol. O 5 do Acre veio após uma falha do goleirão Brayan , que saiu no cruzamento, mas não alcanço a bola, melhor para Samuel, decretando a goleada por 5 a1 para a seleção acreana.
Jogos em Porto Velho - Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa
Seleção de Rondônia Sub-15 2 x 1 Seleção do Acre Sub-15
Seleção de Rondônia Sub-17 0 x 4 Seleção do Acre Sub-17
Jogos em Rio Branco no estádio Florestão
Seleção do Acre Sub-15 3 x 0 Seleção de Rondônia Sub-15
Seleção do Acre Sub-17 5 x 1 Seleção de Rondônia Sub-17
