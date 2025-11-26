Deputado Thiago Flores garante R$ 659 mil para revitalização da Praça do Quero-Quero em Ariquemes

Publicada em 26/11/2025 às 16h23
A cidade de Ariquemes acaba de dar mais um passo importante na ampliação de seus espaços de lazer e convivência. Já está na conta da Prefeitura Municipal o valor de R$ 659.540,00, destinado pelo deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO), para a obra de revitalização, acessibilidade e iluminação da Praça do Quero-Quero.
O recurso, enviado por meio de emenda parlamentar, será utilizado integralmente pela Prefeitura na execução da obra, que tem como objetivo transformar a praça em um novo ponto de turismo, segurança e lazer para a população. O projeto prevê melhorias estruturais, modernização da iluminação pública e adequações de acessibilidade, garantindo que o espaço seja mais acolhedor e acessível para todas as famílias.
Thiago Flores destacou que a revitalização é um pedido antigo da comunidade e reforçou seu compromisso com Ariquemes. “A praça do Quero-Quero tem potencial para ser um cartão-postal da cidade. Esse investimento vai trazer mais vida, segurança e movimento para a região, fortalecendo o lazer e a economia local”, afirmou o parlamentar.
A Prefeitura dará início às etapas de execução nas próximas semanas, seguindo o planejamento técnico da obra.
