Publicada em 26/11/2025 às 11h55
Entre os dias 1º e 12 de dezembro, das 8h às 12h, cinco municípios de Rondônia receberão o Mutirão de Perícias Conectadas do INSS, uma iniciativa articulada pelo deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO), em parceria com a Previdência Social, para acelerar atendimentos e zerar as filas de espera.
As ações ocorrerão em Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e Machadinho do Oeste, com oferta de todos os atendimentos do INSS e realização de perícias médicas por telemedicina, modelo que tem permitido ampliar o alcance do serviço em regiões mais distantes.
Thiago Flores é o parlamentar que mais atua na área da Previdência em todo o estado, levando mutirões a diferentes municípios e garantindo a lotação de novos médicos peritos para Rondônia. Segundo ele, a interiorização do atendimento é fundamental para garantir dignidade e agilidade aos cidadãos que dependem da análise previdenciária.
“O objetivo é simples: facilitar a vida da população e eliminar filas que se arrastam por meses. Vamos seguir trabalhando até que todos os municípios tenham atendimento digno e eficiente”, afirmou o deputado.
Com o mutirão, a expectativa é ampliar significativamente o número de atendimentos no período e reduzir a demanda reprimida nos municípios contemplados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!