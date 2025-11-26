Deputado Thiago Flores apoia curso pioneiro de armamento e tiro da Guarda Municipal de Ariquemes

Publicada em 26/11/2025 às 08h30
Ariquemes lançou oficialmente, nesta semana, o I Curso de Formação em Técnicas e Procedimentos Operacionais para Armamento e Tiro da Guarda Municipal, uma iniciativa inédita no estado de Rondônia. A aula inaugural contou com a presença do deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO), que agiu como articulador político para viabilizar o projeto junto à Polícia Federal, permitindo que o município se tornasse o primeiro do estado a avançar para a autorização de porte institucional.
O treinamento tem como objetivo capacitar a Guarda Municipal para, futuramente, utilizar arma de fogo em serviço, ampliando a sua atuação como força auxiliar na segurança pública e fortalecendo o combate ao crime na cidade. A iniciativa segue protocolos exigidos nacionalmente e atende às diretrizes técnicas estabelecidas pela legislação vigente.
Thiago Flores destacou que essa é uma pauta que acompanha sua trajetória pública há anos. Como prefeito de Ariquemes, já defendia o armamento da Guarda Municipal, e agora, como deputado federal, enxerga a concretização de um dos projetos que ele sempre considerou fundamentais para proteger a população.
“Segurança pública é prioridade, e Ariquemes merece ter uma Guarda Municipal fortalecida, preparada e com capacidade real de atuação. Esse curso é um marco histórico, fruto de muito diálogo, articulação e compromisso com a cidade”, afirmou o parlamentar.
A iniciativa só foi possível graças ao alinhamento entre os órgãos de segurança e o poder municipal. O deputado agradeceu à prefeita Carla Redano por apoiar integralmente o projeto e garantir as condições necessárias para a realização do curso — um passo decisivo rumo a uma Guarda Municipal mais preparada e eficiente.
Com essa ação, Ariquemes se coloca na vanguarda do estado, dando um salto importante no modelo de segurança e abrindo caminho para que outros municípios de Rondônia possam seguir a mesma trilha.
