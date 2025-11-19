Deputado Pedro Fernandes participa do Dia da Alegria em Ariquemes

Publicada em 19/11/2025 às 08h20
Dia da Alegria em Ariquemes (Foto: Assessoria Parlamentar)
O município de Ariquemes recebeu mais uma edição do Circuito Tarde de Lazer Dia da Alegria, iniciativa apoiada pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), que transformou a Praça Oscar Arruda, no setor 10, em um espaço de convivência e recreação para crianças e famílias.
A estrutura montada contou com brinquedos recreativos como pula-pula, escorregador, touro mecânico e piscina de bolinhas, além da distribuição gratuita de frutas, algodão doce, lanches e refrigerantes. O tradicional Show de Talentos Infantil também integrou a programação, valorizando a criatividade e as habilidades das crianças da comunidade.
Para o deputado Pedro Fernandes, a edição em Ariquemes reforça a importância de políticas públicas que ampliem o acesso ao lazer e promovam ambientes saudáveis de convivência familiar.
“O sorriso das crianças é o maior combustível para seguir trabalhando por ações que façam diferença na vida das pessoas”, destacou o parlamentar.
A realização do evento contou com o apoio do governo de Rondônia, por meio da Sejucel, além da parceria da Igreja Assembleia de Deus Madureira, do Floresta Madeira Esporte Clube, da Igreja Pentecostal O Rebanho de Jesus Cristo e de uma ampla equipe de voluntários. O deputado Pedro Fernandes agradeceu a colaboração de todos os envolvidos, ressaltando que a união de esforços foi fundamental para garantir segurança, organização e acolhimento ao público.
Com mais esta edição do Circuito Tarde de Lazer, Ariquemes reafirma sua vocação para ações comunitárias que valorizam a infância, promovem cidadania e fortalecem o espírito de solidariedade. O deputado Pedro Fernandes reiterou o compromisso do seu mandato com iniciativas que ampliam inclusão, lazer e qualidade de vida, defendendo que eventos como o Dia da Alegria alcancem um número cada vez maior de famílias em Rondônia.
Foto: Assessoria
Comentários
Seja o primeiro a comentar!