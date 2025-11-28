Deputado Pedro Fernandes participa da 1ª Marcha Nacional dos Deputados Estaduais em Brasília

Publicada em 28/11/2025 às 13h40
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou, em Brasília, da 1ª Marcha Nacional dos Deputados e Deputadas Estaduais, realizada nos dias 24 e 25 de novembro pela UNALE, em parceria com o Parlamento Amazônico e com apoio institucional da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O evento reuniu parlamentares de todo o país e marcou um momento histórico para o fortalecimento das prerrogativas dos Legislativos estaduais.
A Marcha teve como pauta central a defesa do federalismo, da separação dos poderes e das competências das Assembleias Legislativas, com destaque para o debate sobre a PEC 38/2025, que trata da reforma administrativa e tem gerado preocupação entre deputados estaduais por prever retirada de atribuições dos parlamentos estaduais.
A programação também incluiu o Encontro Nacional de Legisladoras, que reforçou a participação das mulheres nos espaços de poder, e a leitura da Carta das Assembleias Legislativas em Defesa do Federalismo, ratificada pelos parlamentares presentes.
Para Pedro Fernandes, o evento fortaleceu o diálogo nacional entre os Legislativos estaduais e reforçou a necessidade de união para garantir que as decisões federais respeitem a autonomia e a representatividade dos estados.
O deputado destacou ainda que seguirá acompanhando as discussões sobre a PEC 38/2025 e demais pautas que impactam diretamente o funcionamento das Assembleias Legislativas e a defesa dos interesses de Rondônia.
