Deputado Pedro Fernandes celebra a realização do Dia da Alegria em Monte Negro

Publicada em 24/11/2025 às 16h23
O município de Monte Negro recebeu pela primeira vez o Dia da Alegria, atividade integrante do Projeto Circuito Tarde de Lazer, viabilizada por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A iniciativa levou ao município uma programação voltada ao lazer, recreação e convivência social, beneficiando crianças e famílias da comunidade.
O evento contou com brinquedos recreativos, atividades lúdicas e espaços de interação, promovendo um dia especial de integração e bem-estar. A chegada do projeto ao município reforçou a importância de iniciativas públicas que ampliam o acesso ao lazer e fortalecem vínculos comunitários, especialmente em regiões que recebem o programa pela primeira vez.
A execução do Dia da Alegria em Monte Negro foi resultado da cooperação entre diversas lideranças e instituições locais. O evento contou com o apoio do vereador Joaquim Sereno, do vereador Geraldo da Caerd, do prefeito Ivair Fernandes e das secretarias municipais, que contribuíram com suporte logístico e operacional.
A Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira, representada pelo pastor José Goulart e sua equipe de voluntários, desempenhou papel fundamental na organização e no acolhimento das famílias. Também tiveram participação importante as lideranças locais ex-vereador Hélio Verdureiro e ex-vereador Denivaldo Mendonça, que auxiliaram na mobilização da comunidade.
A presença do vereador Adriano, do município de Buritis, reforçou o caráter integrador da ação entre diferentes municípios da região.
A realização do Dia da Alegria em Monte Negro demonstra como a união entre recursos públicos, instituições locais e atuação comunitária pode resultar em atividades que promovem lazer, inclusão e fortalecimento social, garantindo benefícios diretos às famílias e às crianças do município.
