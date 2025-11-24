Deputado Luizinho Goebel parabeniza Vilhena pelos 48 anos de história e progresso

Publicada em 24/11/2025 às 08h00
O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) parabenizou o município de Vilhena pelos seus 48 anos de emancipação político-administrativa, celebrados no dia 23 de novembro. A cidade realizou, entre os dias 20 e 23, uma programação especial com shows, atividades esportivas e atrações gratuitas para toda a comunidade.
Vista aérea da cidade de Vilhena (Foto: Assessoria parlamentar)
Em suas redes sociais, o parlamentar destacou a importância histórica da data e relembrou a trajetória do município desde sua emancipação, em 23 de novembro de 1977.
48 anos de história e progresso
“Hoje celebramos mais do que uma data especial. Comemoramos a história de um município construído com coragem, trabalho e dedicação. Nossa gratidão aos pioneiros que acreditaram neste lugar mesmo quando tudo ainda era difícil. Cada passo dado, cada semente plantada e cada sonho compartilhado contribuíram para fazer de Vilhena uma cidade forte, acolhedora e repleta de oportunidades”, afirmou Goebel.
O deputado também agradeceu à população pelo empenho diário na construção do município. “Queremos agradecer a cada cidadão que contribui, todos os dias, com o crescimento e a transformação de Vilhena. Nossa cidade é um reflexo do trabalho e da dedicação de pessoas que, com compromisso e união, constroem um futuro melhor. Os 48 anos de história de Vilhena são marcados por desafios superados e conquistas coletivas. Parabenizamos a todos por estas realizações. Juntos, seguimos promovendo melhorias e experiências positivas para as próximas gerações”, pontuou.
Programação de aniversário
As comemorações começaram na quinta-feira (20), com o show da cantora gospel Maria Marçal, realizado no Estádio Portal da Amazônia.
Na sexta-feira (21), o público acompanhou a apresentação da dupla sertaneja Jads & Jadson, também no estádio.
No sábado (22), ocorreu a segunda edição da Corrida de Rua Portal da Amazônia, organizada pela Skalada ConeSul em parceria com a prefeitura. A Corrida Kids foi realizada às 17h, enquanto a prova adulta teve início às 18h30, com largada na Praça Genival Nunes, na avenida Brigadeiro. À noite, a partir das 21h, o Estádio Portal da Amazônia recebeu o show da banda Combo, da Polícia Militar.
Encerrando a programação, no domingo (23), aniversário do município, a festa começou às 15h no estádio, com apresentações de artistas locais, brinquedos para as crianças, praça de alimentação e a tradicional distribuição do bolo de aniversário. A celebração contou com o apoio do deputado Luizinho Goebel.
